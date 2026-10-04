Svečanom sednicom obeležen Dan opštine Kovin

Opština Kovin svečano je obeležila svoj praznik, Dan opštine, uz program koji je obuhvatio različite aktivnosti. Centralno obeležavanje počelo je polaganjem venaca na spomen-obeležje palim borcima iz Drugog svetskog rata. Hrabrim precima koji su dali živote za slobodu budućih generacija, poštu su odale delegacije: Vojske Srbije, opštine Kovin, udruženje SUBNOR-a, udruženje Potomaka ratnika oslobodilačkih ratova Srbije, penzionisani podoficiri, udruženje prekodrinskih Srba, delegacije svih mesnih zajednica opštine Kovin, kao i mnogobrojni okupljeni. Usledela je Svečana sednica opštine Kovin, na kojoj je predsednica opštine Violeta Ocokoljić sumirala rezultate rada lokalne samouprave i najavila planove za naredni period.

Predsednica opštine Violeta Ocokoljić je istakla da je proteklu i ovu godinu obeležila velika ulaganja u rekonstrukciju škola, kao najvažnih temelja razvoja našeg društva.

Dan opštine bio je i prilika da se oda priznanje pojedincima koji su svojim radom, zalaganjem i doprinosom ostavili značajan trag u lokalnoj zajednici. Povelja opštine Kovina za izuzetnu profesionalnost, požrtvovanost i odgovornost iskazanoj tokom gašenja i lokalizacije požara na području Deliblčatske peščare koji je zahvatio i teritoriju opštinu Kovin dodeljena je Sektoru za vanredne situacije Republike Srbije.

Povelje Opštine Kovin dodeljene su i Vatrogasnom savezu Srbije, JP „Kovinski komunalac“ i Crvenom krstu Kovin, kao priznanje za njihov doprinos i angažovanje.

Plakete opštine Kovin dodeljene su Aleksandru Radosavljeviću, predsedniku Dobrovoljno-vatrogasnog društva iz Mramorka, Miloradu Milinoviću, zastavniku prve klase i šefu smene u VSB Pančevo, Draganu Sretkovu, predsedniku DVD iz Dubovca kao i KUD „Mladost“ iz Kovina. Dodeljena priznanja još jednom su pokazala koliko su zajedništvo, odgovornost i angažovanje pojedinaca i institucija važni za lokalnu zajednicu. Svečanost povodom Dana opštine Kovin završena je uz poruku da će se i u narednom periodu nastaviti sa radom na unapređenju života građana i razvoju opštine.

(RTV Pančevo)