Bronza stigla u Plandište: Una Majkić treća u Srbiji

Una Majkić je u izuzetno jakoj konkurenciji i nakon niza teških i iscrpljujućih mečeva uspela da osvoji treće mesto u kategoriji kadetkinja (B klasa).

Takmičari karate kluba „Agrobanat“ iz Plandišta ostvarili zapažen rezultat osvojivši jednu bronzanu medalju na Prvenstvu Srbije za kadete i juniore u Mladenovcu.

Na ovom elitnom državnom šampionatu pravo učešća imali su isključivo takmičari koji su prethodno izborili plasman kroz regionalna prvenstva, zbog čega je konkurencija u svakoj uzrasnoj i težinskoj kategoriji bila na izuzetno visokom nivou.

Najveći uspeh za klub iz Plandišta ostvarila je Una Majkić, koja je u izuzetno jakoj konkurenciji i nakon niza teških i iscrpljujućih mečeva uspela da osvoji treće mesto u kategoriji kadetkinja (B klasa).

Ovaj uspeh dobija na težini imajući u vidu da je Uni ovo prva godina u uzrasnoj kategoriji kadetkinja. Svojim zrelim nastupima i borbenošću na tatamiju pokazala je da može potpuno ravnopravno da se nosi sa takmičarkama koje su i po nekoliko godina starije i iskusnije od nje.

Veoma zapažene nastupe na prvenstvu imala je i Nađa Babić, kojoj je ovog puta za osvajanje pobedničkog postolja nedostajalo samo malo sportske sreće. Iz stručnog štaba poručuju da Nađa sigurnim koracima napreduje i da je samo pitanje trenutka kada će se i ona okititi medaljom sa Prvenstva Srbije u kadetskoj konkurenciji.

Ovaj državni šampionat potvrdio je da je forma takmičara „Agrobanata“ odlično tempirana i da se nalazi u jasnoj uzlaznoj putanji. Odmah po završetku mečeva u Mladenovcu, karatisti iz Plandišta nastavili su sa intenzivnim treninzima i pripremama za predstojeće domaće i međunarodne turnire koji ih očekuju do kraja jesenje sezone.

(Pančevac/S.L)