15 meštana Glogonja pešačili do Tumana za Ognjena!

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13:00
05.10.2026
Vođeni čvrstom verom, neizmernom humanošću i željom da pomognu svom malom sugrađaninu, sedmogodišnjem Ognjenu Petruševskom, petnaestoro meštana sela Glogonj kod Pančeva krenulo je u četvrtak, 1. oktobra, na veliko humano hodočašće ka Manastiru Tumane,prenosi SatTelevizija.
Ovi hrabri ljudi na putu solidarnosti svakodnevno pešice prelaze oko 40 kilometara, sa jedinstvenim ciljem – da prikupe preostali novac i pruže punu podršku dečaku kojem je hitno potrebno lečenje.
„Ostalo je još nešto malo i nadamo se da ćemo ovim hodočašćem uspeti da sakupimo sav potreban novac. Do sada smo u selu organizovali dosta humanitarnih akcija – od bazara i pasuljijade, preko humanitarnog šišanja i sportskih dana, pa sve do ovog hodočašća“, poručuju složni Glogonjci.
Svaki pređeni kilometar za ove hodočasnike predstavlja živu poruku podrške Ognjenu i njegovoj porodici. Njihovo putovanje nije samo duboki duhovni čin, već i glasni gest humanosti kojim žele da podstaknu i sve druge ljude dobre volje da se uključe i slanjem SMS poruka ili uplatama pomognu da se ova borba uspešno privede kraju.
Nakon što su uspešno prepešačili veći deo rute i prenoćili u Zeleniku, ovi humani ljudi stigli su do svog krajnjeg cilja, Manastira Tumane. Meštani Glogonja su ovim podvigom poslali najlepšu poruku celoj Srbiji – da zajedništvo, iskrena vera i solidarnost predstavljaju nezaustavljivu pokretačku snagu kada je pomoć našim najmlađima najpotrebnija.
(Pančevac/SatTelevizija)