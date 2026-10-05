15 meštana Glogonja pešačili do Tumana za Ognjena!

Vođeni čvrstom verom, neizmernom humanošću i željom da pomognu svom malom sugrađaninu, sedmogodišnjem Ognjenu Petruševskom, petnaestoro meštana sela Glogonj kod Pančeva krenulo je u četvrtak, 1. oktobra, na veliko humano hodočašće ka Manastiru Tumane,prenosi SatTelevizija.

Ovi hrabri ljudi na putu solidarnosti svakodnevno pešice prelaze oko 40 kilometara, sa jedinstvenim ciljem – da prikupe preostali novac i pruže punu podršku dečaku kojem je hitno potrebno lečenje.

Mali Ognjen se bori sa autizmom, a za njegovo lečenje i terapije potrebno je ukupno 5,3 miliona dinara. Zahvaljujući velikom srcu zajednice, do sada je uspešno prikupljen veći deo ovih sredstava.

„Ostalo je još nešto malo i nadamo se da ćemo ovim hodočašćem uspeti da sakupimo sav potreban novac. Do sada smo u selu organizovali dosta humanitarnih akcija – od bazara i pasuljijade, preko humanitarnog šišanja i sportskih dana, pa sve do ovog hodočašća“, poručuju složni Glogonjci.

Svaki pređeni kilometar za ove hodočasnike predstavlja živu poruku podrške Ognjenu i njegovoj porodici. Njihovo putovanje nije samo duboki duhovni čin, već i glasni gest humanosti kojim žele da podstaknu i sve druge ljude dobre volje da se uključe i slanjem SMS poruka ili uplatama pomognu da se ova borba uspešno privede kraju.

„Uz blagoslov oca Velibora krenuli smo na ovaj put. Pored toga što verujemo da ćemo prikupiti novac, idemo tamo da se pomolimo za Ognjenovo zdravlje“, ističu učesnici ovog maratona humanosti.

Nakon što su uspešno prepešačili veći deo rute i prenoćili u Zeleniku, ovi humani ljudi stigli su do svog krajnjeg cilja, Manastira Tumane. Meštani Glogonja su ovim podvigom poslali najlepšu poruku celoj Srbiji – da zajedništvo, iskrena vera i solidarnost predstavljaju nezaustavljivu pokretačku snagu kada je pomoć našim najmlađima najpotrebnija.

(Pančevac/SatTelevizija)