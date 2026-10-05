Južni Banat

Retro lepotani u Banatu: Pančevački Mini klub zatvorio sezonu

12:18

05.10.2026

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Foto: FBMini Klasik Klub Pancevo

PANČEVO / UZDIN – Članovi Mini Klasik Kluba Pančevo uspešno su i u velikom stilu stavili tačku na ovogodišnju automobilsku sezonu organizovanjem velike jesenje vožnje kroz Banat. Prelepo oktobarsko vreme i sunčan dan savršeno su poslužili ljubitelje legendarnih „minija“, koji su prokrstarili rutom od Pančeva preko Tomaševca sve do Uzdina.
Ova revijalna vožnja imala je međugradski karakter, pošto su pančevačkim zaljubljenicima u autentične četvorotočkaše podršku pružili i brojni gosti i prijatelji klubova iz Beograda, Kragujevca, Niša, Inđije i Crepaje. Kolona sjajno očuvanih retro automobila privlačila je poglede i izmamila osmehe meštana u svim naseljenim mestima kroz koja su prošli.

Iz uprave Mini Klasik Kluba Pančevo ističu da je iza njih izuzetno uspešna godina, prepuna nezaboravnih putovanja, regionalnih gostovanja i sklapanja novih prijateljstava. Oni su uputili veliku zahvalnost svim članovima i vernoj publici na nesebičnoj podršku tokom cele sezone. I dok se retro lepotani polako sele u garaže na zimski odmor, pančevački klub već uveliko pravi planove za proleće i narednu sezonu, u kojoj ih očekuje još više pređenih kilometara i novih drumskih avantura.

(Pančevac/S.L)

Tagovi

Mini-klasik klub Pančevo starovremenska vozila Tomaševac Uzdin zatvaranje sezone

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