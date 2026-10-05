Opovo: Rekonstruisana trafostanica za snabdavanje vodom

Javno preduzeće „Mladost“ iz Opova u prethodnom periodu potpuno je rekonstruisalo trafostanicu koja napaja strujom bunare, kaže Nenad Josić, vršilac dužnosti direktora ovog preduzeća. Na ovaj način meštani Opova imaju stabilno snabdevanje vodom.

Javno preduzeće „Mladost“ iz Opova poslednjih nekoliko godina radilo je na rekonstrukciji fabrike vode, kako bi omogućili svim svojim korisnicima, meštanima opštine Opovo uredno snabdevanje vodom, bez prekida i bez restrikcija. U prethodnom periodu urađena je i rekonstrukcija trafostanice, kaže Nenad Josić, vršilac dužnosti direktora JP „Mladost“.

„Uradili smo trafostanicu koja napaja bunare, izuzetno visoke amperaže. Kompletno rekonstrukciju trafostanice. To je nešto što isto je godinama čekalo i trebalo da se uradi. Sada je snabdevanje električnoma energijom na bunarima izuzetno dobro i stabilno“, objasnio je Josić.

Ovaj posao je veoma značajan, jer zahvaljujući njemu stanovnici Opova ne treba da brinu o neplaniranim isključenjima i dobrom pritisku.

„Konkretno znači da je stabilno vodosnabdevanje, da je stabilno napajanje bunara i rada fabrike vode. Naša voda je izuzetno kvalitetna i mislim da je u regionu jedna od najboljih voda za piće. Svakog meseca nama dolazi Zavod za javno zdravlje, dva puta mesečno. Uzimaju uzorak i imamo rezultate uzorka da je voda izuzetno dobra i da je ispravna za piće“, dodaje vd direktora JP „Mladost“ Nenad Josić.

Rekonstrukcijom trafostanice stvoreni su uslovi za stabilnije i sigurnije snabdevanje vodom. U JP „Mladost“ očekuju da će ovo ulaganje meštanima Opova doneti manje neplaniranih prekida i pouzdaniji sistem vodosnabdevanja.

(RTV Pančevo)