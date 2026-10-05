Miris tradicije: „Banatski fruštuk“ održan u Kovinu

U sklopu obeležavanja Dana Opštine Kovin u centru ovog mesta organizovana je tradicionalna manifestacija „Banatski fruštuk”. Posetioci manifestacije su imali priliku da probaju brojne domaće specijalitete i tradicionalna jela ovog podneblja.

Centar Kovina proteklog vikenda je mirisao na tradiciju. U okviru obeležavanja Dana opštine, po 16. put održan je „Banatski fruštuk“ – manifestacija koja čuva ukuse i običaje nekadašnjeg Banata. Za trpezom se našlo gotovo sve što se nekada nosilo na njivu. Od slanih i slatkih pita, do suhomesnatih proizvoda, sve pripremljeno po receptima koji se prenose s generacije na generaciju.

„Ovo je 16. put kako organizujemo ovu manifestaciju. Uvek organizuje Aktiv žena Prve mesne zajednice. Spremamo hranu koja se nekada nosila na njivu. Imamo bele kobasice, švarglu, kobasice, čvarke, slaninu, hleb i mast, pite razne i slane i slatke. Sve čega se setimo“, rekla je Snežana Cvetković, predsednica Aktiva žena Prve mesne zajednice Kovin.

„Banatski fruštuk“ je svečano otvorila otvorila predsednica Opštine Kovin Violeta Ocokoljić, koja je istakla da su ovakve manifestacije prilika da se tradicija sačuva, ali i da se ljudi okupe i zajedno obeleže dan svoje opštine.

„Tu smo da se prisetimo i tradicije, a „Banatski fruštuk“ svakako jeste tradicija koja se već 16 godina obeležava u sklopu obeležavanja Dana opštine. Zadovoljstvo mi je da pozdravim ove žene koje su pripremale ove divne banatske đakonije“, istakla je Violeta Ocokoljić, predsednica Opštine Kovin.

Uz domaće specijalitete, goste i učesnike zabavljali su Kovinski bećari, a dobra atmosfera potrajala je tokom čitavog dana.

„Želim vam da uživate u ovoj atmosferi, u ovom danu i da zajedno budemo solidarni i posvećeni ovom danu na način na koji naša opština i ovaj praznik i zaslužuju“, napomenula je predsednica opštine Kovin.

Ovogodišnjem fruštuku pridružile su se i članice drugih udruženja iz Kovina i okolnih mesta. Među gostima bile su i žene iz Smedereva, koje su donele svoje specijalitete, ali i ono što je, kažu, najvažnije – dobro raspoloženje i prijateljstvo.

„Imamo proizvode koje smo mi same mesile, imamo suhomesnato, od svega po malo. Ovo je već četvrta godina kako dolazimo ovde. Sa udruženjem iz Kovina super sarađujemo. Najbitnije je druženje, da smo ljudi, da se volimo, poštujemo i slažemo“, rekla je Simka Dimković, predsednica Aktiva žena „Papazovac“ Smederevo.

„Banatski fruštuk“ nije samo priča o hrani. To je priča o ljudima, običajima i vremenu koje se čuva upravo onda kada se deli sa drugima. A u Kovinu se, po svemu sudeći, tradicija i dalje najbolje čuva – za punom trpezom, uz razgovor, pesmu i zajedništvo.

(RTV Pančevo)