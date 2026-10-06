Opština Kovačica: Drugi rebalans budžeta 8. oktobra

Sedamnaesta sednica Skupštine opštine Kovačica zakazana je za četvrtak, 8. oktobar, sa početkom u 11 časova, u velikoj sali zgrade Opštinske uprave. Predložen je dnevni red sa osam tačaka.

Odbornici će razmatrati predlog drugog rebalansa opštinskog budžeta za 2026. godinu, izmene i dopune odluke o pravima i uslugama u oblasti socijalne zaštite, kao i predlog odluke o obrazovanju lokalne komisije za kapitalne projekte.

Na predloženom dnevnom redu su i izveštaj o radu i finansijski izveštaj Predškolske ustanove „Kolibri“ za radnu 2025/2026. godinu, kao i godišnji plan rada za 2026/2027. godinu.

Pred odbornicima će biti i predlozi rešenja o razrešenju i imenovanju školskih odbora osnovnih škola „Sava Žebeljan“ u Crepaji, „Mihajlo Pupin“ u Idvoru i „Lukrecija Ankučić“ u Samošu, kao i o razrešenju i imenovanju člana Školskog odbora Gimnazije „Mihajlo Pupin“ u Kovačici.

(RTV Kovačica)