Zbog radova izmenjen režim saobraćaja kod Kovina

Preduzeće „Putevi Srbije“ d.o.o. obaveštava građane da će od 7.10. do 8.11, na snazi biti izmena režima saobraćaja zbog radova na pojačanom održavanju, na državnom putu I B reda broj 14, deonica Kovin – Ralja, od km 43+565 do km 44+102 (u blizini putno-pružnog prelaza ,,Lipska rampa“ u Radincu).

Kako su istakli, tokom izvođenja radova u jednoj saobraćajnoj traci, saobraćaj će se odvijati slobodnom saobraćajnom trakom, naizmeničnim propuštanjem vozila, i biće regulisan semaforima.

Saobraćaj za putnička motorna vozila biće preusmeren sa državnog puta I B reda broj 14 na uličnu mrežu grada Smedereva, sledećom rutom: Šalinačka ulica – ulica Đure Salaja – ulica Miloša Velikog – ulica Slobode – ulica 17.oktobra – ulica 16.oktobra – ulica Crvene armije, u oba smera.

Na deonici državnog puta I B reda broj 14, od petlje kod Kovinskog mosta, do pružnog prelaza u Radincu, od km 37 418 do km 44 110, za vreme izvođenja radova, biće zabranjen saobraćaj za putničke automobile, osim za vozila koja idu do naseljenih mesta Kulič i Šalinac.

Za dolazak do naseljenog mesta Lipe, saobraćaj će se odvijati alternativnim putnim pravcem preko putno-pružnog prelaza ,,Druga Lipska rampa“.

Radovi će biti obezbeđeni adekvatnom saobraćajnom signalizacijom i opremom, istakli su „Putevi Srbije“ d.o.o.

(Dnevnik/Putevi Srbije)