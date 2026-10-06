Dom zdravlja Bela Crkva dobio novo sanitetsko vozilo

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Pokrajinska vlada obezbedila je sredstva za nabavku novog sanitetskog vozila.
18:00
06.10.2026
Pokrajinska vlada obezbedila je sredstva za nabavku novog sanitetskog vozila.
Pokrajinska vlada obezbedila je sredstva za nabavku novog sanitetskog vozila za potrebe Doma zdravlja Bela Crkva, koje ima svu prateću opremu potrebnu za efikasan rad.
„Novo sanitetsko vozilo stiglo je u Belu Crkvu uz podršku Pokrajinskog sekretarijata za zdravstvo, zahvaljujući odgovornoj politici Aleksandra Vučića i državnoj strategiji stalnog ulaganja u zdravstveni sistem Srbije. Ta politika na delu dokazuje da svaka opština i svako naselje u našoj zemlji – bez obzira na veličinu – zaslužuje jednaku brigu, savremene medicinske resurse i dobre uslove lečenja, prenosi eVršac.
Zdravlje i sigurnost naših građana su uvek na prvom mestu. Nastavićemo da zalaganjem i radom unapređujemo uslove zdravstvene zaštite u našem Domu zdravlja“, rekla je predsednica opštine Tatjana Kokar.
Emina Minić, v.d. direktora Doma zdravlja Bela Crkva naglasila je da će novo vozilo omogućiti bržu i efikasniju pomoć onima kojima je najpotrebnija.
(eVršac)