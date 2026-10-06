Batut: U Južnom Banatu registrovana 4 slučaja groznice Zapadnog Nila

U Srbiji je od početka sezone nadzora 1. juna do 4. oktobra 2026. godine, registrovano ukupno 58 slučajeva obolevanja od groznice Zapadnog Nila, od čega je 49 slučajeva sa neuroinvazivnim oblikom bolesti, saopštio je danas Institust za javno zdravlje Srbije “Dr Milan Jovanović Batut”.

Među obolelima je 35 osoba muškog i 23 osobe ženskog pola a prosečna starost obolelih je 64 godine.

Slučajevi su registrovani na teritoriji 12 okruga.

U Beogradu su registrovana 23 slučaja, Južnobačkom okrugu devet slučajeva, Šumadijskom okrugu sedam slučajeva, Srednjobanatskom pet slučajeva, a u Južnobanatskom četiri slučaja.

U Severnobanatskom okrugu zabeležena su dva slučaja, kao i u Rasinskom i Pomoravskom okrugu.

Po jedan slučaj zabeležen je u Zapadnobačkom, Braničevskom, Raškom okrugu,a zabeležen je i jedan slučaj sa teritorije nadležnosti zavoda za javno zdravlje Kosovska Mitrovica.

U sezoni nadzora 2026. godine, zaključno sa 30. septembrom 2026. godine, u državama Evropske unije (EU) i Evropskog ekonomskog prostora (EEP) slučajevi obolevanja od groznice Zapadnog Nila kod ljudi registrovani su u: Italiji, Grčkoj, Rumuniji, Španiji, Francuskoj, Nemačkoj, Austriji, Holandiji, Hrvatkoj, Kipru, Mađarskoj i Belgiji.

U regionu je obolevanje registrovano i u Severnoj Makedoniji i Albaniji.

Od početka sezone transmisije 2026. godine, zaključno sa 30. septembrom, ukupno je identifikovano 188 područja zahvaćenih virusom Zapadnog Nila u 14 evropskih zemalja.

Zahvaćena područja su registrovana u: Italiji (67), Francuskoj (25), Grčkoj (24), Rumuniji (24), Holandiji (15), Španiji (6), Hrvatskoj (5), Belgiji (5), Severnoj Makedoniji (5), Mađarskoj (4), Nemačkoj (3), Austriji (3), Albaniji (1) i Kipru (1).

U ovih 14 zemalja prijavljeno je ukupno 1705 lokalno stečenih slučajeva infekcije virusom Zapadnog Nila kod ljudi: u Italiji 721, Grčkoj 420, Španiji 131, Francuskoj 128, Rumuniji 117, Severnoj Makedoniji 70, Holandiji 57, Hrvatskoj 15, Belgiji 14, Kipru 13, Austriji 8, Mađarskoj 5, Nemačkoj 4 i Albaniji 2 slučaja.

Groznica Zapadnog Nila je sezonsko oboljenje koje se prenosi ubodom zaraženog komarca.

Glavni vektor, odnosno prenosilac virusa Zapadnog Nila je Culex pipiens, vrsta komarca koja je odomaćena i kod nas.

Sezona transmisije virusa Zapadnog Nila u Srbiji uobičajeno traje od juna do novembra meseca, saopštio je Batut.

(Pančevac)