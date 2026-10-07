Druženje u Starčevu: Druga „Dečja čajanka“ okupila najmlađe

U okviru obeležavanja Dečje nedelje, u Muzeju istorije Starčeva održana je druga „Dečja čajanka“. Najmlađi Starčevci imali su priliku da se druže uz čaj i keks, ali i da kroz zanimljivo druženje sa starijim učenicima saznaju više o različitim slobodnim aktivnostima kojima mogu da se bave.

Miris čaja, dečji osmesi i razgovori ispunili su prostor Muzeja istorije Starčeva. Druga „Dečja čajanka“ okupila je najmlađe, kojima je uz čaj, keks i kroz opušteno druženje predstavljen jedan važan deo odrastanja – kako kvalitetno provoditi slobodno vreme i otkrivati ono što ih zanima, prenosi RTV Pančevo.

Poseban deo programa bio je namenjen prvacima. Učenici starijih razreda predstavili su im svoje slobodne aktivnosti – od sporta i muzike, do drugih kreativnih i edukativnih sadržaja. Na taj način, stariji drugari postali su mali vodiči najmlađima kroz mogućnosti koje im se nude van škole.

Druga „Dečja čajanka“ pokazala je da muzej može biti i mesto susreta, razgovora i novih prijateljstava. Uz malo čaja, keksa i dobre volje, najmlađi Starčevci dobili su i važne ideje za svoje slobodno vreme – možda i podsticaj da otkriju neki novi talenat.

(RTV Pančevo)