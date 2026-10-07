Južni Banat

Kovačica u znaku tradicije: Susret rukotvorina i domaćih ukusa

10:00

07.10.2026

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Screenshot Youtube RTV Kovačica

U okviru centralnog vikenda Kovačičkog oktobra, Kovačica je bila u znaku tradicije, domaćih proizvoda i gastronomskih specijaliteta.

Posetioci su uživali u vašaru rukotvorina na kojem su brojna udruženja žena predstavila ručne radove i domaće proizvode, a nije izostala ni Tortijada i priprema i prodaja tradicionalnih brinzovih haluški i pite sa makom, prenosi RTV Kovačica.

Ovakva okupljanja nisu samo prilika za predstavljanje domaćih proizvoda, već i za druženje, razmenu iskustava i očuvanje običaja koji se prenose sa generacije na generaciju.

(RTV Kovačica)

Tagovi

Kovačica Kovačički oktobar posetioci tradicija

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