Kovačica u znaku tradicije: Susret rukotvorina i domaćih ukusa

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U okviru centralnog vikenda Kovačičkog oktobra, Kovačica je bila u znaku tradicije, domaćih proizvoda i gastronomskih specijaliteta.
Posetioci su uživali u vašaru rukotvorina na kojem su brojna udruženja žena predstavila ručne radove i domaće proizvode, a nije izostala ni Tortijada i priprema i prodaja tradicionalnih brinzovih haluški i pite sa makom, prenosi RTV Kovačica.
Ovakva okupljanja nisu samo prilika za predstavljanje domaćih proizvoda, već i za druženje, razmenu iskustava i očuvanje običaja koji se prenose sa generacije na generaciju.
(RTV Kovačica)
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