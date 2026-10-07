Upoznavanje sa herojima: Predškolci iz Vršca u društvu policajaca

Dom omladine Vršac, u okviru Dečije nedelje, realizovao je aktivnost „Heroji naše zajednice – Policajci“, namenjenu najmlađim sugrađanima, deci predškolskog uzrasta.

Cilj aktivnosti bio je da se deca na njima prilagođen i zanimljiv način upoznaju sa zanimanjem policajca, njegovom ulogom u zajednici, kao i značajem bezbednosti i odgovornog ponašanja.

Tokom posete Policijskoj upravi u Vršcu, mališani su imali priliku da upoznaju policajce, vide policijsku opremu i saznaju čemu ona služi. Kroz razgovor i druženje, deca su učila o osnovnim pravilima bezbednog ponašanja, pravilima u saobraćaju, ali i o tome kome mogu da se obrate za pomoć ukoliko se osećaju ugroženo, prenosi eVršac.

Posebnu pažnju mališana privukli su policijska oprema i službena vozila, dok je druženje sa pripadnicima policije bilo prilika da deca ovu službu upoznaju iz jednog drugačijeg, prijateljskog ugla.

Ovakve aktivnosti imaju važnu ulogu u razvijanju svesti o bezbednosti od najranijeg uzrasta, ali i u izgradnji poverenja između dece i ljudi koji svakodnevno brinu o sigurnosti građana.

Dom omladine Vršac zahvalio je pripadnicima Policijske uprave u Vršcu na gostoprimstvu, vremenu i lepom druženju sa najmlađim sugrađanima.

(eVršac)