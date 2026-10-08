Dom zdravlja Bela Crkva dobio novo sanitetsko vozilo

Pokrajinska vlada obezbedila je sredstva za nabavku novog, potpuno opremljenog sanitetskog vozila za Dom zdravlja „Bela Crkva“, prenosi BC Info.

Predsednica opštine Tatjana Kokar istakla je da je ova investicija rezultat državne strategije ravnomernog ulaganja u zdravstvo Srbije, koja omogućava da svaka opština dobije savremene medicinske resurse i jednake uslove lečenja. Prijem vozila realizovan je uz podršku Pokrajinskog sekretarijata za zdravstvo.

Vršilac dužnosti direktora Doma zdravlja, Emina Minić, naglasila je da će ovo moderno vozilo sa svom pratećom opremom značajno unaprediti rad ustanove. Nova oprema će omogućiti znatno brže, sigurnije i efikasnije pružanje hitne medicinske pomoći svim pacijentima kojima je ona najpotrebnija na teritoriji belocrkvanske opštine.

(Pančevac/BCinfo)