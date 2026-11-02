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Bez vode ostali delovi grada Pančeva

10:20

02.11.2026

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Foto: JKP Vodovod
Zbog havarije na vodovodnoj mreži bez vode je ostao deo naseljenog mesta Misa i to ulice Olge Smederevac, Milorada Pavića, Ljubice Hadži Prodanović, Kranjčevićeva, Pančevačkih Šampiona i Zlatiborska. 
Takođe je usled havarije bez vode ostao i deo naselja Vojlovica i to Poljska ulica od Svetozara Markovića do Bratstva Jedinstva i Bratstva Jedinstva od Poljske do Boračke.
Ekipe službe održavanja vodovodne mreže su na terenu i intenzivno rade na saniranju havarija kako bi se što pre uspostavilo normalno vodosnabdevanje.
Molimo građane navedenih naselja za razumevanje i strpljenje.

(Pančevac)

Tagovi

havarija Jabuka voda vodovodna mreža

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