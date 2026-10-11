Vršac mini – open 2026: Turnir u šahu od 16. do 18. oktobra

Vršački Šahovski klub „Bora Kostić“ od 16. do 18. oktobra organizuje turnir pod nazivom 3. Vršac mini – open 2026.

U planu je da se igra pet kola, po Švajcarskom sistemu parovanja, u prostorijama kluba (Žarka Zrenjanina 19). Rejtingovaće se kod Svetske šahovske federacije (FIDE).

Nagradni fond iznosi 75.000 dinara. Zainteresovani se mogu prijaviti putem mejla borakostic87@gmail.com ili sms ili Viber porukom na broj telefona 060 412 80 45 (Ilija Milić). U prijavi navesti ime, prezime, datum rođenja i FIDE broj.

(eVršac)