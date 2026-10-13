Aleksandar Vučić, nosilac liste „Aleksandar Vučić – Ujedinjena Srbija“, izjavio je da će do kraja 2028. godine biti otvorena prva deonica auto-puta Beograd – Zrenjanin, a da će ta saobraćajnica u potpunosti biti završena do kraja 2030. godine.

„Do kraja 2028. završićemo deonicu Beograd-Kovačica, 24 kilometara, a sve završavamo do kraja 2030. Ono što je nekad bio pusti san, za četiri godine postane java i svakodnevica. Do Beograda za 35 minuta i nazad 35 minuta, ne više od toga. Isto tako, samo kraće do Novog Sada“, kazao je Vučić u obraćanju uživo na svojim nalozima na Tiktoku i Instagramu.

„Važne su nam i zbog kargo saobraćaja, važne su nam i zbog putničkog saobraćaja. Od Pančeva preko Zrenjanina, preko Novog Bečeja, do Kikinde, od Kikinde do Subotice, pa dalje ovaj bački deo, Subotica, Sombor, Sombor-Bogojevo i Sombor-Vrbas, da spoji sa glavnom brzom prugom. Kada to uradimo, a to će koštati negde oko 1,5 milijardi ili dve milijarde, onda će Banat konačno moći da procveta, onda ćemo infrastrukturu u Banatu u potpunosti da promenimo“, kazao je Vučić.

Navodeći da su napredovali i Srem i južna i severna Bačka, Vučić je istakao da je Banat uvek zaostajao.

„Sada ćemo mnogo novca da uložimo u ceo Banat, i južni Banat, i srednji Banat, i severni Banat. Dakle, u sva četiri velika grada, i Pančevo, i Zrenjanin, i Kikindu, i Vršac“, istakao je Vučić.

(Pančevac/EPančevo)