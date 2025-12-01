Za 10 minuta fugne će biti kao nove: Ovo je pasta od 1 sastojka koji svi imamo u kući

Čišćenje fugni može biti iznenađujuće zadovoljstvo kada jednom počnete, a pritom je i sjajan način da vaša kupatilska ili kuhinjska površina zablista bez trošenja novca. Bilo da su fugne oko tuša poprimile narandžastu nijansu zbog ostataka šampona ili su se pločice zaprljale tokom vremena, postoji jedan proizvod koji mnogi stručnjaci preporučuju, a koji je i jedna čistačica sama isprobala i podelila svoje iskustvo – soda bikarbona.

Zašto je soda bikarbona najbolja za fugne?

Pločice same po sebi je lako održavati, ali fugne su porozne i sklone mrljama, pa mogu predstavljati pravi izazov. Umesto agresivnih sprejeva i izbeljivača iz prodavnica, stručnjaci savetuju prirodne metode.

Majk Hed, iz kompanije koja se bavi keramikom, sa 20 godina iskustva u savetovanju o održavanju pločica i fugni, kaže: „Soda bikarbona je najučinkovitiji domaći lek za mrlje na fugnama.“

Čistačica je za „Express“ prvi put probala pre dve godine na kuhinjskim pločicama i od tada je postala nezabilazni trik za čišćenje.

Priprema moćne paste

Iako ova metoda zahteva malo truda i ribanja, rezultati su izuzetni. Za razliku od sirćeta, čija kiselost može oštetiti porozne površine, soda bikarbona je blagi abraziv koji uklanja prljavštinu, a da ne grebe pločice.

Da biste pripremili pastu, u malo vode sipajte trostruko više sode bikarbone, tako da dobijete gustu smesu. Ako je pasta previše gusta, dodajte još malo vode, a ako je retka, dodajte još sode bikarbone.

Nanošenje: Ostavite pastu da deluje 10 minuta

Pomoću stare četkice za zube nanesite pastu na zaprljane delove fugni i ostavite da odstoji oko 10 minuta. Ovo je važno jer pasta ima vremena da prodre u prljavštinu i olakša njeno uklanjanje.

Nakon toga, četkicom počnite da ribate pastu po fugnama. Već nakon prvih pokreta primetićete kako bela pasta postaje siva, što je znak da soda bikarbona uklanja prljavštinu. Za manje od minuta, mrlje su počele da nestaju, a fugne su ponovo postajale bele i čiste.

Obrišite i uživajte u sjaju!

Kada završite sa ribanjem, obrišite preostalu pastu vlažnom mikrofiber krpom. Ovo je važan korak jer sprečava stvaranje tankog sloja na pločicama kada se površina osuši. I eto, vaše kupatilo ili kuhinja mogu izgledati novije i osveženo uz minimalan napor i prirodne sastojke koje već imate kod kuće.

Isprobajte ovaj trik sa sodom bikarbonom već danas i uverite se u magiju. Da li znate još neki „domaći“ trik za čiste fugne? Podelite ga sa nama u komentarima!

(pink.rs)