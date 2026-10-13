„Napiši svoju bajku“: Najbolji radovi osnovaca iz Opova

U biblioteci Osnovne škole „Dositej Obradović“ u Opovu 13. oktobra održana je završna svečanost literarnog konkursa „Napiši svoju bajku“, organizovanog u okviru VIII festivala „Nedelja ruskog dečjeg filma – Čarobni svet bajke“.

Ovaj konkurs organizovalo je Udruženje sunarodnika i prijatelja Rusije „Srbija u srcu – Rusija u duši“, uz grantovsku podršku Fonda „Ruski mir“, kao i podršku Nacionalnog saveta ruske nacionalne manjine u Srbiji i Opštine Opovo. Nastavljajući tradiciju negovanja dečijeg stvaralaštva, Udruženje je i ove godine pružilo priliku mladima da pokažu svoju maštu, kreativnost i ljubav prema pisanoj reči.

Cilj konkursa bio je da podstakne decu da maštaju, stvaraju i svoje misli pretoče u reči. Takmičenje je bilo namenjeno učenicima osnovne škole, podeljenim u dve kategorije: mlađi uzrast – učenici 5. i 6. razreda, i stariji uzrast – učenici 7. i 8. razreda.

Na konkursu su učestvovala 22 učenika od 5. do 8. razreda Osnovne škole „Dositej Obradović“ u Opovu, prenosi Glas Opova.

Zadatak učesnika bio je da osmisle i napišu sopstvenu bajku. Svaki rad bio je jedinstven, ispunjen maštom, originalnim idejama i kreativnošću. Sve napisane bajke zaslužile su pažnju i pokazale koliko dečja mašta može biti bogata i neiscrpna.

Nakon višestrukog čitanja i razmatranja pristiglih radova, žiri je doneo odluku o najuspešnijim mladim autorima u obe kategorije.

U kategoriji mlađeg uzrasta – 5. i 6. razred:

Prvo mesto – Toniel Nedić (5/1)

Drugo mesto – Petra Čatlaič (5/2)

Treće mesto – Petar Ralić (5/1)

U kategoriji starijeg uzrasta – 7. i 8. razred:

Prvo mesto – Petra Sefkerinac (8/1)

Drugo mesto – Julija Petrov (8/1)

Treće mesto – Petrija Milić (7/2)

Posebno priznanje dobila je i Ela Marković, učenica VI razreda OŠ „Savo Kažić“ u Barutani, kod Podgorice, u Crnoj Gori, koja je van zvanične konkurencije poslala svoju bajku „Raznobojna sloboda i eko-čarolija heroine Ele Nutele“.

Pobednicima su uručene diplome i bajkovite knjige na ruskom jeziku, dok su svi učesnici dobili pohvalnice kao priznanje za trud, kreativnost i učešće.

Na kraju svečanosti, predsednica Udruženja Žanna Knežević uputila je deci poruku ohrabrenja:

„Dragi naši mladi pisci, danas smo nagradili najuspešnije radove, ali želim da znate nešto veoma važno: nagrada nije najvažniji deo ove priče. Najvažnije je to što ste pisali. Što ste maštali. Što ste imali hrabrosti da svoje misli pretvorite u reči i podelite ih sa drugima. Zato vas molim – ne prestajte da pišete!

Možda će neko od vas jednoga dana napisati knjigu. Možda će neko postati pesnik, pisac, novinar ili scenarista. A možda će neko svoju maštu koristiti na potpuno drugačiji način.

Ali šta god da budete radili, sačuvajte u sebi ono što ste pokazali danas – radoznalost, maštu, hrabrost i veru u dobro.

I neka vam ovaj dan ostane u lepom sećanju kao dan kada ste napisali svoju prvu bajku.

Od srca vam čestitam i želim vam još mnogo lepih priča, velikih snova i malih čuda.

Neka vaša bajka tek počne!“

Svečanost je protekla u znaku dečje mašte, stvaralaštva i radosti, uz poruku da svako dete ima priču koju vredi ispričati.

(Glas Opova)