Opovo: Poziv za obnovu zakupa grobnih mesta

Javno preduzeće „Mladost” Opovo objavilo je obaveštenje kojim poziva sve zakupce grobnih mesta na teritoriji opštine, kojima rok važnosti zakupa ističe tokom 2026. godine, da blagovremeno obnove svoje ugovore.

Pravovremeno produženje ugovora neophodno je radi ažuriranja baze podataka i obezbeđivanja daljeg prava na korišćenje grobnih mesta.

Kako se navodi u informaciji ovog preduzeća, krajnji rok za obnovu zakupa je 31. decembar tekuće godine, a iz JP „Mladost” apeluju na građane da obaveze završe na vreme kako bi izbegli nepotrebne gužve pred kraj godine.

Procedura produžetka ugovora obavlja se isključivo lično i uz važeću ličnu kartu. Građani to mogu učiniti u prostorijama JP „Mladost” u ulici Ive Lole Ribara 1j u Opovu, svakog radnog dana od 07:00 do 15:00 časova.

Svi građani koji nisu sigurni do kada im važi zakup ili su im potrebne dodatne informacije, svoj status mogu jednostavno proveriti pozivom na besplatan korisnički broj telefona 0800 000 207.

(Glas Opova)