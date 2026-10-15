Samoš odao počast žrtvama fašističkog terora: Parastos i venci za 50 rodoljuba

SAMOŠ – U Samošu je svečano obeležena godišnjica stradanja partizana i skojevaca koje su nacističke okupacione snage obesile u samom centru sela 14. oktobra 1942. godine. Ova svirepa egzekucija izvršena je kao mera surove odmazde – za ubistvo samo jednog nemačkog vojnika, fašistički agresor je u mestima Samoš, Gaj i Zagajica likvidirao ukupno 50 zarobljenika i istaknutih pripadnika antifašističkog pokreta, prenosi RTV Kovačica.

Ova velika istorijska tragedija južnog Banata ostala je trajno zabeležena i u srpskoj književnosti zahvaljujući poznatom piscu iz Samoša Mladenu Markovu, dobitniku prestižne NIN-ove nagrade za roman „Ukop oca“. Ovogodišnje obeležavanje donelo je i jednu novinu – u znak sećanja na žrtve prvi put je služen parastos, a pomen ispred potpuno obnovljenog spomenika u centru sela predvodio je novi lokalni paroh Aleksandar Pavlović.

Komemorativnom skupu i ceremoniji polaganja venaca prisustvovao je veliki broj građana, članovi Mesne zajednice, predstavnice lokalnog Udruženja žena, kao i delegacije SUBNOR-a. Poseban program organizovala je i Osnovna škola „Lukrecija Ankucić“, koja ponosno nosi ime po narodnoj heroini stradaloj upravo u ovom oktobarskom pogromu 1942. godine, a učenici i nastavnici su položili cveće ispred njene spomen-biste u školskom dvorištu.

(Pančevac/S.L)