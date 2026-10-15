Kulturna elita na okupu: Kovačica uručila nagrade najboljima

KOVAČICA – U opštini Kovačica danas su svečano uručene prestižne nagrade za doprinos kulturi za 2025. godinu, na osnovu zvaničnih predloga stručnog žirija i odluke Opštinskog veća. Konkurs koji tradicionalno organizuje Savet za kulturu okupio je najistaknutije stvaraoce, a prisutnima su se na svečanosti obratili pomoćnica predsednika opštine Marijana Meliš i predsednik Saveta Branislav Atanacković.

Ovogodišnji fond nagrada obuhvatio je širok spektar stvaralaštva, projekata i pojedinaca koji su dali nemerljiv doprinos razvoju i promociji kulturnog života opštine Kovačica:

Istaknuti pojedinci: Priznanja za književnost, intelektualno stvaralaštvo, folklor, muziku i naučno-edukativni rad dobili su Judit Kalanka (Debeljača), Diogen Babuc (Uzdin), Boško Šerbula (Zrenjanin) i Jelena Prodanović (Ljubljana).

Međunarodna saradnja: Za promociju umetnika i diplomatiju nagrađeni su ambasador Slovačke u Srbiji Mihal Pavuk i ambasador Srbije u Češkoj Berislav Bekić.

Scena i teatar: U kategoriji muzičkog i plesnog stvaralaštva nagrađeni su Plesni studio „Balerina“ iz Kovačice i mlada, jedanaestogodišnja Daria Radu iz Uzdina, dok su za pozorišnu umetnost priznanja poneli Dečje lutkarsko pozorište OŠ „Mihajlo Pupin“ iz Idvora i učitelj Božidar Bulić.

Projekti, mediji i nauka: Nagrade su pripale manifestaciji „Babinkovi susreti“ iz Padine, reizdanju Pupinove knjige „Sa pašnjaka do naučenjaka“ (priređivač Milivoj Forgić), televizijskom ciklusu „Sjaj u tuđim očima“ novinarke Ane Suhanek i snimatelja Vladimira Kuharika, kao i „Naučno-edukativnom kampu za mlade talente“ iz Pančeva na čelu sa dr Dragoljubu Ciciću.

Očuvanje baštine: Laureati su i manifestacije „Tucijada“ (Crepaja), „Kuhinja ženinog kraja“ (Samoš), kao i kompleks Masarikov dvor iz Padine.

Nagrade za životno delo

Poseban i najemotivniji deo svečanosti bio je posvećen uručenju nagrada za životno delo onima koji su decenijama stubovi kulture ovog kraja. Ova najviša priznanja ravnopravno su podelili Neda Aurel iz Uzdina (muzika), Teodor Ramjanc iz Uzdina (književnost i pozorište), Zdenka Obšust iz Padine (književnost i očuvanje baštine), kao i Đurica Krstin i Marija Kotvaš Jonaš iz Kovačice za svoj dugogodišnji književni rad i posvećenost očuvanju tradicije.

(Pančevac/S.L)