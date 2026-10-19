Mališani i Ezop: Vršački trećaci kroz basnu učili o drugarstvu





VRŠAC – Učenici odeljenja III-2 Osnovne škole „Olga Petrov Radišić“ iz Vršca, u pratnji svoje učiteljice Mile Pisarić, posetili su Gradsku biblioteku u okviru obeležavanja tradicionalne Dečje nedelje.

Ova poseta organizovana je sa ciljem da se najmlađima na kreativan način približi svet književnosti, ali i da se kroz neformalni razgovor podstaknu vrednosti uzajamnog poštovanja i solidarnosti.

Ljubazni domaćini i bibliotekari sproveli su vršačke trećake kroz bogate bibliotečke fondove, razgovarajući sa njima o ulozi knjige u obrazovanju i pravilnom čuvanju bibliotečkog materijala. Centralni deo ovog inspirativnog druženja bio je posvećen zajedničkom čitanju čuvene Ezopove basne „Lav i miš“, nakon čega je usledila živa i nadasve poučna diskusija u kojoj su deca aktivno učestvovala.

Iz analize ovog klasičnog književnog dela, mališani su jednoglasno izveli važan zaključak – da fizička veličina i snaga nikada nisu merilo nečije dobrote, kao i da svako živo biće, bez obzira na to koliko delovalo malo, može da učini veliko delo i pomogne drugome u nevolji. Poseta je protekla u izuzetno podsticajnoj atmosferi, a mnogi učenici su iskoristili priliku da odmah obnove svoje članarine i obezbede nove naslove za čitanje kod kuće.

(Pančevac/OŠ „Olga Petrov Radišić“ Vršac)