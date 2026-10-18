Studije u Slovačkoj: Kovačički gimnazijalci upoznali prestižni FEI STU

KOVAČICA – Učenici trećeg i četvrtog razreda Gimnazije „Mihajlo Pupin“ u Kovačici imali su priliku da se detaljno upoznaju sa uslovima i mogućnostima nastavka školovanja na jednoj od najprestižnijih visokoškolskih ustanova u Slovačkoj Republici.

U prostorijama škole održano je stručno prezentovanje programa Fakulteta elektrotehnike i informatike Slovačkog tehničkog univerziteta u Bratislavi (FEI STU).

Poseban značaj ovom predavanju dala je činjenica da ga je vodio Mihajlo Pešić, mladi Kovačičanin koji trenutno uspešno studira upravo na ovom prestižnom evropskom fakultetu. Pešić je svojim mlađim sugrađanima i budućim akademcima iz prve ruke predstavio aktuelne studijske programe u oblastima elektrotehnike i naprednih informacionih tehnologija, ali im je i praktično približio sve prednosti, administrativne korake i svakodnevni život tokom studiranja u Bratislavi.

Ova prezentacija privukla je veliku pažnju kovačičkih maturanata i trećaka koji nastavu pohađaju i na srpskom i na slovačkom jeziku, a koji pokazuju sve veće interesovanje za tehničke nauke i dobijanje međunarodno priznatih diploma u okviru Evropske unije.

(Pančevac/S.L)