Makedonsko veče u Kačarevu: Faktor bend iz Bitolja napravio spektakl

KAČAREVO – Tradicionalna manifestacija „Makedonsko veče“ uspešno je održana u Kačarevu, okupivši veliki broj pripadnika makedonske nacionalne zajednice, ali i brojne goste ljubitelje dobre muzike i tradicije. Događaj, koji je počeo u 19 časova u kačarevačkoj „Grand sali“, organizovalo je Udruženje građana makedonske nacionalne manjine „Vardar“ iz Kačareva, koje već duže od dve decenije neumorno radi na očuvanju i negovanju kulturnog identiteta i istorijskog nasleđa svog naroda u Južnom Banatu.

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Centralna zvezda ove muzičko-gastro večeri bio je popularni „Faktor bend“ iz Bitolja, muzički sastav iz Severne Makedonije koji je svojim bogatim repertoarom narodnih i tradicionalnih pesama podigao salu na noge i napravio vrhunsku atmosferu. Gosti su tokom večeri, uz prepoznatljiv melos i igru, imali priliku da uživaju i u bogatoj trpezi ispunjenoj tradicionalnim makedonskim kulinarskim specijalitetima, čime je još jednom poslata snažna poruka o važnosti očuvanja nematerijalnog kulturnog blaga koje su Makedonci doneli na ove prostore pre osam decenija.

Ova proslava deo je dvodnevnog karavana makedonskog melosa, s obzirom na to da se već naredne večeri celokupna praznična atmosfera preselila u susednu Jabuku, jedno od najvećih makedonskih uporišta u Vojvodini.

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Iz Udruženja „Vardar“ ističu da su ovakvi susreti ključni za povezivanje matice i dijaspore, razvijanje međunacionalne tolerancije, ali i za prenošenje bogatih običaja, pesme i kulturnih vrednosti na mlađe generacije u lokalnoj sredini.

(Pančevac/S.L)