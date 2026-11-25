Ujutru hladno sa slabim i umerenim mrazem. Tokom dana postepeno naoblačenje, koje će kasno posle podne i uveče usloviti kišu, a na visokim planinama jugozapadne i južne Srbije kratkotrajno i sneg, i to prvo na zapadu i jugozapadu, a tokom noći i u ostalim krajevima.

Uveče i tokom noći na planinama istočne Srbije i u Negotinskoj krajini, kiša će se ponegde i lediti pri tlu. Vetar slab i umeren, uveče i tokom noći u košavskom području jak, južni i jugoistočni. Najniža temperatura od -7 do 0, a najviša dnevna od 4 do 9 stepeni.

(RHMZ/Pančevac)