Praznik tradicije na Tamišu: Održan 17. festival Pančevo – grad igre

PANČEVO – Bogatstvom narodnih igara, pesme i istorijskih plesova, u Pančevu je uspešno održana tradicionalna, 17. po redu kulturna manifestacija „Pančevo – grad igre“.

Ovaj svojevrsni praznik tradicije, koji okuplja izvođače iz cele zemlje i regiona sa ciljem očuvanja nematerijalnog kulturnog nasleđa, organizovalo je Kulturno-umetničko društvo „Stanko Paunović“ NIS-RNP, pod pokroviteljstvom Grada Pančeva i Ministarstva kulture Republike Srbije.

Prvog dana festivala publika je uživala u dinamičnim nastupima folklornih ansambala iz Kule, Beograda i Pančeva, ali i u specifičnim gostovanjima beogradskog Kluba istorijskog plesa. Umetnički direktor KUD-a „Stanko Paunović“, Dejan Trifunović, istakao je za RTV Pančevo važnost ovakvih regionalnih susreta za mlade generacije.

„Festival je značajan zbog toga što okuplja mlade ljude koji se bave očuvanjem tradicije, našim narodnim igrama, i ove godine imamo gostujuće ansamble iz nekoliko gradova. Susretanja ansambala su veoma značajna i to je nastavak saradnje sa organizatorima sličnih festivala. I ovo je prilika da mi budemo domaćini i da publika u Pančevu vidi programe koje su oni pripremili“, izjavio je Trifunović.

Poseban doprinos celokupnom programu dalo je i nastupanje Pančevačkog srpskog crkvenog pevačkog društva. Dirigentkinja ovog renomiranog ansambla, Vera Carina, izrazila je veliko zadovoljstvo što pesma i igra ponovo nastupaju zajednički na lokalnoj sceni.

„Naš grad slavi igru, a uz igru ide i pesma. Jako se radujem što je glavni organizator Dejan Trifunović upravo pozvao nas. Negde se osećamo kao glavni nosioci nekih kulturnih dešavanja u gradu, da smo uvek zajedno i da se uvek podržavamo. Velika je čast učestvovati na ovom festivalu“, naglasila je Carina.

Među gostujućim ansamblima, veliku pažnju privukao je nastup KUD-a „Srbija“ iz Kule. Predsednica ovog društva, Nataša Vujkov, ukazala je na to da je saradnja sa pančevačkim domaćinima od neprocenjive vrednosti za njihov ansambl koji prolazi kroz period intenzivnog razvoja.

„Izrazito poštujemo rad Kulturno-umetničkog društva ‘Stanko Paunović’, posebno Dejana Trifunovića kao umetničkog rukovodioca. On je neko ko je nama amaterima mentor i uzor. Mi smo relativno mlado kulturno-umetničko društvo, 20 godina postojanja smo proslavili prošle godine. Posle korone smo se okupili ponovo, krenuli smo od početka sa desetak članova u dečjoj grupi, a za ovih 4-5 godina došli smo do blizu 200 članova“, zaključila je Vujkov.

(Pančevac/RTV Pančevo)