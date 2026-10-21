Politika

Vučić pozvao građane na veliki skup: Niš miriše na ruzmarin

12:00

21.10.2026

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Printscreen/YT

Aleksandar Vučić, nosilac liste „Aleksandar Vučić – Ujedinjena Srbija“, poručio je građanima da je danas veliki dan. Naime, Vučić je pozvao građane na veliki skup Ujedinjene Srbije u Nišu.

„Pre svega, čestitam članovima SNS-a punoletstvo, 18 godina od kad je stranka koja je promenila i spasila Srbiju rođena. Vreme je da sebe menjamo u budućnosti, da bismo mogli da nastavimo da radimo najveći i najvažniji nacionalni posao za našu zemlju“, rekao je Vučić.

Napomenuo je da ovog jutra ima važne sastanke sa potencijalnim stranim investitorima i posle toga kreće za Niš.

„Program za jug Srbije je nešto što će doneti preporod ne samo Nišu, Leskovcu, Vranju, Prokuplju, Pirotu već svim manjim opštinama“, rekao je on.

(Blic)

Tagovi

Aleksandar Vučić NIS punoletstvo skup Ujedinjene Srbije SNS

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