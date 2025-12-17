Horoskopski znaci i kućni ljubimci: Evo koji ljubimac je najbolji za vas

Neko voli ,,opasne” kućne ljubimce, a neko nežne i umiljate koji podsećaju na plišane igračke. Za kojeg god ljubimca da se odlučite, cilj je uvek isti: pružiti mu ljubav i dom, prihvatiti ga kao člana porodice. Svaka životinja će vam vratiti istom merom.

Ako ste rešili da usvojite ljubimca, a niste sigurni da li je dobar izbor pas, mačka ili neka druga životinja, možda vam vaš horoskop može dati adekvatan odgovor, piše Astroputnik.

Ovan

Za Ovna su ,,opaki” ljubimci, poput krunijih rasa pasa. Staford, argentisnka doga, vučijak, pit bul ili neka slična rasa.

Brinuti se o psu ovakve rase zahteva naporan rad. Pas se mora naučiti kontroli i disciplini, potrebna mu je adekvatna ishrana i redovna aktivnost, ali i povremeno maženja i pažnje. Ovnu nikakav problem nije da se posveti svom psu na ovaj način.

Bik

Bikovima već ne bi godile krupne rase pasa. Zato je za njih idealna opcija mačka. I to ne rasna, već ono izgubljeno, ulično mače, koje sudbinski dođe do svog vlasnika, uđe mu u kuću i srce.

Kako su Bikovi pomalo lenji, odgovara im ljubimac koji može da brine sam o sebi. Mačka ne mora da se šeta, ne zahteva ni previše pažnje, bitno joj je da se izležava i pomalo da se pomazi. Baš kao i njen vlasnik Bik. Zajedno mogu da odmaraju na kauču ispred TV-a.

Blizanci

Ovaj znak nije za kućne ljubimce i Blizanci se retko odlučuju da nabave psa ili mačku. Razlog je to što je ljubimac ogromna obaveza, a Blizanac je retko kad kući. Ne radi se samo o tehničkim stvarima, kao što su šetnja, hranjenje, kupanje… Kućni ljubimci ne vole da budu sami, i pored svog vlasnika Blizanca će se osetiti tužno.

Ako baš imaju potrebu za druženjem sa životinjama, Blizancima se predlaže da nabave ribice. Gledanje u akvarijum je umirujuće, što će mnogo značiti za njihov brzi um, ne zahtevaju prviše brige, osim da se nahrane i da im se povremeno očisti akvarijum.

Rak

Najviše vole vesele pse, koji umeju sa decom. Nešto poput zlatnog retrivera, haskija, dalmatinca, samojeda ili labradora, ali i manje rase kao što je maltezer mogu doći u obzir.

Dok živi sam, Rak se retko odlučuje na ljubimca, možda će eventualno nabaviti mačku, dok kao porodičan tip voli da ima psa, koji tada postaje deo njegove porodice.

Lav

Idealan ljubimac za lednog Lava je, naravno – mačka. Ali ne bilo koja. Lavovi moraju posedovati mačke sa pedigreom, poput persijske, sijamske ili ruske plave mačke. Nema ništa ni protiv pasa, ali isključivo male, pomodarske rase: pomeranac, bišon, ši-cu…

Lavovi vole da svoj životni stil prenesu i na svoje ljubimce. Redovno ih vode na šišanje, kače im simpatične ogrlice, šnalice, oblače odelca za ljubimce. Sve treba da bude u veselim bojama i sa šljokicama, da privuče pažnju.

Devica

Za Devicu je pudla dobar ljubimac. Imaće strpljenja da mu posveti pažnju, da ga šiša i kupa, a stan će pri tom biti maksimalno sređen, nećete ni primetiti da ima ljubimca. Za koju god životinju da se odluče, Device ih perfektno vaspitaju, njihovi ljubimci nisu od onih koji prave nered i grizu nameštaj.

Devica voli i ptice, pa često kod kuće gaji kanarince ili papagaje. Voli da joj pevuše, dok se relaksira uz dobru knjigu.

Vaga

Kojeg god ljubimca im poverite na čuvanje, Vage će se lepo brinuti o njemu. Najviše vole da spasu psa sa ulice ili da ga usvoje iz azila. Smatraju da su time doprineli pravdi na ovom svetu, tako što su pomogli jednom živom biću kojem je trebala pomoć.

Njihovi psi su uvek sređeni, vole čak i da ih okite raznim aksesorarima poput neobičnih oglica, simpatične odeće za pse ili šnalica, ali bez preterivanja, kao što bi to možda učinili Lavovi.

Škorpija

Obožava egzotiku, pa se nemojte čuditi ako u stanu jedne Škorpije ugledate neobične, a pomalo opasne ljubimce, poput zmije ili paukova.

Škorpija ih voli, jer se ponekad poistoveti sa njima. To su bića koja deluju opasno i ljudi zaziru od njih, a u principu, ako im pružite ljubav i pažnju, uzvratiće vam istom merom.

Vrlo su odgovorni kao vlasnici ljubimaca.

Strelac

Nije preterano zainteresovan za ljubimce, jer je retko kad kući. Ako se i odluče za ljubimca to će biti životinjica, koja ne zahteva previše brige, poput ribica, hrčka ili kornjače. Naravno uvek moraju biti u dobrim odnosima sa komšilukom, kako bi ih zamolili da ljubimca nahrane, dok Strelčevi tamo negde istražuju svet.

Neretko ćete videti Strelca da ide u avanture i na putovanja sa svojim ljubimcima. U tom slučaju obično biraju aktivne i izdržljive pse: vučijaka, zlatnog retrivera, labradora ili nekog lovačkog psa koji će moći da prati korak sa njima.

Jarac

Evo još jednog znaka koji je posvećen svom ljubimcu. Jarac voli obične životinje, uvek će se odlučiti za psa ili mačku, bez da insistira na nekoj specifičnoj rasi. Ljubimca nikada ne razmazi, daje mu određenu slobodu kretanja, ali vodi računa da bude lepo vaspitan.

Ako žive na selu, Jarčevi uvek imaju domaće životinje poput kokošaka, koza, ovaca… To su njihovi ljubimci prema kojima se ophode takođe sa velikom pažnjom.

Vodolija

Vodolije su neobične i nekonvencionalne osobe, čak i kada se radi o odabiru ljubimca. Ukoliko postoji mogućnost, odlučiće se za neku vrstu reptila, ali ne baš zmiju. U obzir može doći iguana ili kameleon.

Kreativna Vodolija će se dodatno potruditi i da ljubimcu obezbedi neobičan životni prostor, da im njihov akvarijum ukrasi sa interesantnim dekoracijama. Naravno sloboda je najbitnija, pa će ljubimac svakako imati mogućnost i da slobodno šeta po sobi ako je lepo priritomljen.

Riba

Gotovo svakoj osobi rođenoj u znaku Ribe se savetuje da ima ljubimca, kako bi umanjio njihovu prirodnu melanholiju. Ljubimci uvek imaju lepu energiju kojom umiruju svog vlasnika.

Ribama se savetuje da to budu neku nežni ljubimci poput zečeva. I manje rase pasa mogu biti dobar izbor, ali i mačke za koje je poznato da uklanjaju negativnu energiju i ružno raspoloženje.