Prirodno rešenje za sede: Kako do lepše boje i bujnije kose bez farbe

Prirodni sastojak koji prekriva sede ne košta skoro ništa, a kosi daje lepšu boju i puniji izgled. Evo kako se koristi.

Farbanje kod frizera retko prođe ispod 3.000 dinara, a sastojak koji prekriva sede čeka vas u kuhinjskom ormariću. Ono što najviše nervira je što se sede na slepoočnicama vrate za tri nedelje, pa novac ode na nešto što traje kraće od jedne plate.

Zato se prirodno pokrivanje sedih stalno vraća u razgovor, najčešće uz rečenicu „moja baba je to radila i imala kosu do struka“. Jedan sastojak stvarno tamni vlasi i daje im gustinu na dodir. Radi samo pod jednim uslovom, a baš taj uslov većina preskoči.

Kafa za sede vlasi – šta se zaista dešava na kosi

Taj sastojak je obična mlevena crna kafa. Ne boji kosu iznutra kao hemijska farba, već može privremeno da oboji površinu vlasi i da sedim vlasima topliju, braonkastu nijansu. Pakovanje od 100 grama košta oko 150 dinara, a za jednu masku dovoljne su dve kašike, pa tretman košta svega nekoliko desetina dinara.

Kosa posle maske može da izgleda zaglađenije i punije, naročito ako balzam omekša i zagladi vlas. Ipak, nema pouzdanih dokaza da kofein naduvava spoljašnji sloj dlake i tako povećava njenu gustinu. Efekat kafe na boju je privremen i ispira se pranjem, piše Krstarica.

Uslov od kog zavisi da li će kafa uopšte primiti

Kafa radi samo na tamnoj kosi. Na braon i crnoj bazi sa 20 do 30 odsto sedih dobićete ujednačen ton posle tri do četiri ponavljanja. Na plavoj kosi ostaje prljavo žućkasto sivilo koje niko ne želi. Tu ne pomaže ni duže stajanje, ni jača kafa.

Kad sedih ima preko 60 odsto, kafa ih obavije rđasto braon nijansom koja se ne slaže sa ostatkom. Prirodna boja za kosu od kafe može da prekriva sede, ali je ipak više nijansiranje nego pravo pokrivanje. Ovu rečenicu vredi zapamtiti pre nego što skuvate prvu džezvu.

Kako napraviti domaću masku od kafe

Skuvajte jaku kafu od dve kašike mlevene kafe i 200 ml vode, pa je ostavite da se potpuno ohladi. Umešajte četiri kašike balzama koji inače koristite, dok ne dobijete gustu smesu poput jogurta. Nanesite je na opranu, vlažnu kosu, od korena do vrhova, pa pokrijte kosu najlonskom kesom.

Posle 40 minuta isperite kosu mlakom vodom, bez šampona. Tokom prve dve nedelje masku stavljajte dva puta nedeljno, a nakon toga jednom nedeljno. Nemojte je držati duže od sat vremena – kosa neće postati tamnija, a vrhovi mogu da se isuše.

Greške zbog kojih farbanje kose kafom ne uspe

Najveći problem nije kafa, problem je nestrpljenje. Posle jednog pranja zaključite da ne radi, a farbanje kose kafom traži bar tri ponavljanja. Evo gde još puca:

instant kafa umesto mlevene, jer ima premalo pigmenta

topla smesa na koži glave, od koje nastaju crvenilo i svrab

pranje šamponom odmah posle maske

svetao peškir i bela posteljina prve noći

Bela jastučnica prve dve noći pokupi braon trag. Stavite tamnu i problema nema.

Kada prirodno pokrivanje sedih neće dati efekat

Nikako na farbanoj svetloj kosi. Ako imate balajaž ili pramenove, kafa se neravnomerno uhvati za porozne vlasi. Ostaju flekave zone koje se posle teško ispravljaju, čak i kod frizera. Isto važi ako ste u poslednjih mesec dana radili blajh.

Za tamnu kosu sa prvim sedim ovo je najjeftinije tamnjenje sedih vlasi koje možete da probate, bez mirisa amonijaka po stanu i bez zakazivanja termina.

(Krstarica)