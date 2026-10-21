Vučić: KiM je deo Srbije, volimo Srbe na KiM, volimo Republiku Srpsku

Nosilac liste „Ujedinjena Srbija“ Aleksandar Vučić poručio je večeras na predizbornom skupu te liste da svi okupljeni u Nišu vole Kosovo i Metohiju, Srbe iz južne srpske pokrajine i zahvalio srpskom narodu na KiM što čuvaju srpsko ime i prezime i poručio i svim Srbima preko reke Drine da Srbija voli Republiku Srpsku.

„Imam poruku za srpski narod u Republici Srpskoj: javite Srpskoj da je volim i da je svi u Nišu volimo, za Srbe na KiM: KiM je deo Srbije, volimo KiM, volimo vas braćo i stestre na KiM koji čuvate naše ime i prezime“, rekao je Vučić na skupu nakon što je izašao na binu uz taktove pesme „Ruzmarin“, dok su simpatizeri upalili baklje na Trgu kralja Milana.

Vučić je kazao da je želeo da velikim skupom u Nišu završi kampanju jer je upravo u taj grad ulagao najviše energije i vremena u prošlih 14 godina.

Kako je rekao, sutra će širom Srbije biti skupovi koalicije oko SNS-a, ali želeo je da u Nišu bude poslednji veliki skup.

Najviše energije i vremena u poslednjih 14 godina proveo sam u Nišu, imao sam obaveza van zemlje, najviše u Beogradu naravno, ali kada god bih se borio za dovođenje investitora dolazio sam u Niš, dolazio sam dva puta na sedam dana da razgovaram sa narodom, to ću raditi češće ako mi ukažete poverenje na izborima i postanem predsednik Vlade, kazao je Vučić.

Kako je naveo, učestvovao je u dovođenju 11 fabrika u Niš.

Pre 12 godina u Nišu je bilo 70.000 zaposleni, danas je formalno 91.000 zaposlenih. Danas 21.000 ljudi radi više, napravili smo nešto, kazao je Vučić.

Dodao je da je u Nišu napravljen novi Klinički centar, kao i da se sada gradi porodilište.

Hvala ljudima iz Niša što su insistirali i dobiće novo porodilište, kazao je Vučić i dodao da ostaje još mnogo toga da se uradi.

Zahvalio je svima na veličanstvenom dočeku i što ih kiša nije oterala, kao i za svu ljubav i podršku tokom godina kojih je na vlasti.

Zamolio je sve da pozdrave velikim aplauzom Tomislava Nikolića i Milorada Dodika koji su se pre njega obraća Vučić je naveo da se krenulo sa gradnjom brze pruge Beograd-Niš.

Odavde do Beograda, do Budimpešte, Beča, stizaćete neuporedivo brže nego ikada ranije. Izgradili smo autoput do bugarske granice, autoput do granice sa Severnom Makedonijom, krenuli i uradićemo kompletan autoput i preko naše Toplice do Kuršumlije i Merdara; spajaćemo svuda Niš sa svim okolnim okruzima i sa celom Srbijom, kazao je Vučić.

Kako je dodao, gradiće se i mnoge druge stvari, od novih gasovoda, kao što je i gasni interkonektor u Nišu urađen.

Obećao je i da će biti urađen i novi stadion, kako je naveo, potpuno novi Čair.

Ponovo će Radnički biti Real sa Nišave na ponos celoj Srbiji. I to je naš dug prema Nišu, to je naš dug prema građanima ovog slobodarskog grada, istakao je Vučić.

(Agencije)