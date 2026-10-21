Počela ugradnja prvih cevi na gasovodu Srbija – Severna Makedonija

Ministarka rudarstva i energetike u Vladi Republike Srbije u tehničkom mandatu Dubravka Đedović Handanović posetila je danas Vranjsku Banju, gde su na trasu budućeg gasovoda Srbija – Severna Makedonija stigle prve cevi i počelo njihovo zavarivanje.

Đedović Handanović je istakla da je deo cevi za prvih 20 kilometara gasovoda stigao, te da je potrebno ubrzati eksproprijaciju na trasi kojom će gasovod prolaziti.

Prema njenim rečima, ukupna dužina gasovoda na teritoriji Srbije biće 147 kilometara, a trasa ide od Orljana, preko Leskovca i Vranja, do granice sa Severnom Makedonijom.

U izgradnju ovog gasovoda, sa svim objektima koje uključuje, biće uloženo ukupno 153 miliona evra, a njegov kapacitet biće 1,5 milijardi kubnih metara gasa godišnje, precizirala je ona.

Ovaj gasovod nas povezuje sa novim pravcima značajnim za energetsku budućnost regiona, gde mi želimo da se pozicioniramo kao važno gasno čvorište i nezaobilazna tranzitna zemlja. Gas može preko Severne Makedonije stići do Srbije, a zatim potencijalno i dalje, prema tržištima Centralne Evrope, objasnila je ministarka.

Đedović Handanović je naglasila da vrednost ovog gasovoda nije samo u dodatnim kapacitetima, već i u tome što više nismo vezani samo za jedan pravac snabdevanja, što omogućava da brže reagujemo na poremećaje na tržištu, tehničke probleme ili promene uslova snabdevanja.

To, kako je ukazala, ne znači da se odričemo ruskog gasa, naprotiv, on je za nas najpovoljniji, ali je važno da budemo bezbedniji u slučaju geopolitičkih poremećaja, da imamo mogućnost snabdevanja iz više pravaca.

Prema njenim rečima, nova interkonekcija je važna i za dalji razvoj distributivne gasovodne mreže južne i jugoistočne Srbije.

Nova gasna interkonekcija planirana je za završetak tokom 2028. godine, kako na teritoriji Srbije, tako i na teritoriji Severne Makedonije. Sa izvorima gasa koji stižu do Grčke, novi gasovod biće povezan posredstvom gasne interkonekcije Severna Makedonija – Grčka, koja je u izgradnji i biće završena u 2027. godini.

Đedović Handanović je održala i sastanak sa gradonačelnikom Vranja, predsednikom Opštine Bujanovac, predstavnicima Opštine Preševo i izvođačima radova, sa kojima je razgovarala o eksproprijaciji, rokovima i daljem toku radova na projektu gasne interkonekcije Srbija – Severna Makedonija.

Ministarka je tokom dana posetila i Vranje, gde je obišla vrtić „Naše deteˮ, u kojem su nedavno završeni radovi na unapređenju energetske efikasnosti, u koje su Ministarstvo rudarstva i energetike i Grad Vranje zajedno uložili 30,8 miliona dinara.

U prethodnih šest godina, Ministarstvo rudarstva i energetike i Grad Vranje zajedno su izdvojili više od 202 miliona dinara za unapređenje energetske efikasnosti.

Energetski su sanirani vrtići „Pčelicaˮ i „Boško Buhaˮ, kao i Osnovna škola „Vuk Karadžićˮ, a na osnovu ovogodišnjeg javnog poziva biće sprovedena energetska sanacija i vrtića „Nevenˮ.

Takođe, ove godine subvencije za sprovođenje mera energetske efikasnosti dobila su 52 domaćinstva, dok su od početka realizacije programa, 2021. godine, do danas obezbeđena sredstva za energetsku sanaciju ukupno 354 domaćinstva u Vranju.

(Pančevac)