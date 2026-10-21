Janko Svetlik državni prvak uz oboren nacionalni rekord

Kovačičanin Janko Svetlik postao je novi državni prvak u juniorskoj konkurenciji u pauerliftingu (snažnom dizanju tegova) na prvenstvu Srbije održanom u Zaječaru. Nastupajući u kategoriji do 105 kilograma, talentovani sportista je uprkos povredi koju leči već tri meseca ostvario istorijski uspeh, oborivši nacionalni rekord u mrtvom dizanju sa podignutih 316 kilograma.

Svetlik je do šampionske titule stigao demonstrirajući vrhunsku snagu u sve tri bazične discipline. Pored rekordnog mrtvog dizanja, on je u čučnju ostvario rezultat od 270 kilograma, dok je u potisku sa klupe (benč presu) podigao 160 kilograma. Zbir ovih rezultata doneo mu je i prestižnu titulu „apsolutnog juniora“, čime je zvanično proglašen za najboljeg takmičara u kompletnoj juniorskoj konkurenciji na šampionatu.

Stručni štab koji predvodi njegov trener Dušan Nikolić, sa kojim Svetlik vredno trenira u Pančevu, izrazio je veliko zadovoljstvo ovim dostignućem.

„Trener Dušan Nikolić je veoma zadovoljan sa rezultatima svog takmičara koga trenira u Pančevu uz nadu da će u i budućnosti postizati još bolje rezultate“, navodi se u rezimeu nastupa novog šampiona Srbije.

(Pančevac/RTV Kovačica)