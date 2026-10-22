Učenici iz Uljme na stručnom izletu obišli znamenitosti Beograda

Učenici osmih razreda Osnovne škole „Branko Radičević“ iz Uljme uspešno su realizovali stručni izlet u Beogradu, koji je organizovan u saradnji aktiva istorije, geografije i biologije. Tokom dinamičnog dana, budući mali maturanti imali su priliku da kroz bogat edukativni program spoje teorijsko znanje iz školskih klupa sa praktičnim obilascima kulturnih i prirodnih znamenitosti glavnog grada.

Đaci iz Uljme su posetu započeli u Botaničkoj bašti „Jevremovac“, nakon čega su na putu do centra grada napravili kratku pauzu kod prvog tečnog drveta u Srbiji – „Liquid3“. Edukativni deo izleta nastavljen je u Narodnom muzeju Srbije, gde su nakon obilaska stalne postavke učestvovali u zanimljivoj i kreativnoj radionici, a njihovi umetnički radovi već krase hodnike škole. Osmaci su potom posetili Muzej Vuka i Dositeja, kao i galeriju SANU, gde su obišli izložbu posvećenu Geoparku Đerdap, prvom zvaničnom geoparku u našoj zemlji.

„Na svim lokacijama imali smo stručne vodiče od kojih smo mnogo toga novog naučili, a koji su pohvalili naše učenike za izuzetno retko lepo i primerno ponašanje“, naveli su profesori iz stručnog aktiva nakon povratka.

Nakon šetnje Knez Mihailovom ulicom i Kalemegdanom, uz pauzu za sladoled i uživanje u muzici sa Kalemegdanse terase, učenici su obišli Rimski bunar, spomenik Beogradskom pobedniku, kao i crkvu Ružicu sa kapelom Svete Petke. Uzbudljiv izlet uspešno je priveden kraju posetom Zoološkom vrtu i Muzeju čokolade, lokacijama kojima su se učenici škole „Branko Radičević“ i najviše obradovali.

(Pančevac)