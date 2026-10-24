Lep primer iz Sakula: Ulovio šarana pa ga vratio u jezero

Na poznatom reviru za sportsko-rekreativno pecanje, Jezeru „Šaran“ u Sakulama, zabeležen je još jedan lep gest koji oslikava pravu suštinu sportskog ribolova. Iskusni ribolovac Zoro Zoro uspeo je da prevari i bezbedno izvuče lep primerak šarana, ali umesto u čuvarci, riba je brzo završila tamo gde i pripada – u vodi.

Fotografija prikazuje ponosnog ribolovca sa ulovljenim ogledalskim šaranom specifičnog izgleda sa krupnim krljuštima duž leđne linije. Ulov je ostvaren u prelepom prirodnom ambijentu jezera, koje je poznato kao jedno od omiljenih okupljališta ljubitelja šaranskog ribolova u ovom delu Banata.

Poštujući stroga pravila modernog sportskog ribolova, ali pre svega iz ljubavi prema prirodi, usledio je najlepši čin svakog izlaska na vodu. Uz kratku, ali jasnu poruku „Srećno i dođi opet kad narasteš“, mali šaran je pažljivo vraćen u jezero kako bi nastavio da raste i u budućnosti obradovao nekog drugog kolegu po štapu.

(Pančevac/S.L)