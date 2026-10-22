Koković pred mali derbi: Moramo da budemo na maksimumu

U 13. kolu Mozzart Bet Superlige Srbije FK Železničar iz Pančeva gostuje ekipi FK IMT, u petak 23. oktobra od 18 časova.

Svoja očekivanja pred utakmicu izneo je šef stručnog štaba Radomir Koković.

– Po pozicijama na tabeli, sledeća utakmica predstavlja jedan mali derbi. Pozicija i igra IMT-a u ovoj sezoni za mene nisu iznenađenje. To je klub koji ima jasno definisanu strategiju. Godinama unazad, bez obzira na to ko je trener, uvek su atletski prilično potentni. Trude se da promovišu veliki broj mladih, talentovanih igrača, što je i naša ideja. Oni su vrlo zahtevan protivnik i ako želimo da ostvarimo pozitivan rezultat, moramo da budemo na maksimalnom nivou, pre svega pristupa utakmici, a zatim i fokusa. Mi izlazimo iz serije teških utakmica u kojima smo uzeli veliki broj bodova. To nas naravno raduje, daje nam određenu dozu samopouzdanja i na nama je da ostanemo fokusirani i da se stavimo u situaciju da protiv IMT-a pružimo dobar performans i da očekujemo neki pozitivan ishod iz tog duela. Imamo određene kadrovske probleme. Malo nas je raspored i blizina utakmica koje smo igrali potrošila, ali ja se nadam da ćemo biti u stanju da se do utakmice dovoljno oporavimo i spremimo kako bi bili na gornjoj granici naših naših mogućnosti.

Vi uvek držite ekipu u balansu, ne dozvoljavate im da potonu posle poraza, ali ni da se podignu posle pobede. Kakvo je trenutno stanje u ekipi posle pobede nad Partizanom?

– Kao što sam rekao, ne samo Partizan, mi izlazimo iz serije dobrih igara, dobrih rezultata. Naravno, pobeda nad Partizanom nam daje dodatnu dozu samopouzdanja, ekipa se oseća komfornije i više veruje u ono što radimo. Na nama je da ostanemo fokusirani bez obzira na rezultate, nikada nismo nismo išli u krajnost posle poraza i posle pobeda. Pokušavamo da ostanemo dosledno fokusirani, da iz svake utakmice izvučemo pouke i da u svaku narednu utakmicu ulazimo bolje.

(FK Železničar)