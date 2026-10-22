Uručeno 20 saniteta zdravstvenim centrima širom zemlje

Ministarstvo zdravlja uručilo je danas 20 saniteta zdravstvenim centrima širom Srbije, a ministar zdravlja u tehničkom mandatu Zlatibor Lončar izjavio je da je u prethodnih mesec dana podeljeno ukupno 60 saniteta.

Lončar je prilikom uručenja ključeva predstavnicima zdravstvenih centara rekao da su saniteti pokretne bolnice koje spašavaju ljudske živote.

„Ovih 20 saniteta je samo deo u poslednjih mesec dana koje smo podelili, podelili smo ukupno 60 za poslednjih mesec dana. U poslednjih nešto manje od 10 godina, ukupno smo kupili i stavili u funkciju 366 saniteta u Srbiji“, naglasio je on, prenosi Kurir.

Dodao je da saniteti Hitne pomoći Beograd u roku od jedne godine prelaze milione kilometara što znači da će već za dve godine biti potrebna obnova voznog parka.

„Koliko god smo srećni danas ovim novim sanitetima, moramo da znamo da već za dve godine isti ovi ljudi očekivaće nove sanitete, jer ovi će raditi 24 časa i, jednostavno, moraće da se zamene“, rekao je Lončar.

„Ono što želim svima da poručim, a to je da je bilo i perioda pre nas kada smo imali odgovornost za sanitete i za drugu opremu, i za bolnice, domove zdravlja, ali tada se nisu nabavljali saniteti. Tada su se radile neke druge stvari, i ljudi stariji su zaboravili kako je to izgledalo, mladi se, naravno, ne sećaju, bili su, bili su mali, ali neka ih podsete oni koji se sećaju. Imali smo sanitete kojima nisu mogla da se zatvore vrata, kojima nije radilo grejanje, hlađenje, ništa od opreme. Nije ni slično bilo ovome što danas ima, tako da ne misle da je to nešto što se podrazumeva i što pada sa neba“, poručio je Lončar.

Saniteti su danas uručeni zdravstvenim centrima u Užicu, Boru, Knjaževcu, Kladovu, Vranju, Loznici i Aranđelovcu, kao i domovima zdravlja u Bosilegradu, Lučanima i Petrovcu na Mlavi.

Nove sanitete dobile su i hitne pomoći u Beogradu i Kragujevcu, Opšta bolnica u Smederevu, MUP i preduzeće Rudo.

(Kurir/Tanjug)