U Kovačici uspešno otvoreni pozorišni „Maško dani 2026”

U okviru tradicionalne manifestacije „Kovačički oktobar”, u kovačičkom Domu kulture svečano su otvoreni ovogodišnji pozorišni susreti „Maško dani”.

Prve večeri programa, publiku su dočekali režiser Jan Tomaš i članovi pozorišne sekcije KOS „Jednota” iz Hložana, koji su izveli predstavu „Kokoška” (Sliepka), rađenu po tekstu Nikolaja Koljade prenosi RTV Kovačica.

Glumačku ekipu koja je otvorila festival činili su Danica Vrbova, Malie Aripkarova, Jana Stupavska, Daniel Fabri i Juraj Fekete. Za adaptaciju teksta bila je zadužena Marina Kondačova, svetlo, zvuk i scenu postavio je Vladimir Bažala, dok je sufler bila Marcela Kudronova. Ova izvedba naišla je na sjajne reakcije publike, čime je na najlepši način najavljen bogat jesenji kulturni repertoar.

„Program ‘Dana maski’ traje sve do sredine novembra, a ulaz na sve predstave je u obliku dobrovoljnog priloga”, podsećaju organizatori ove tradicionalne kovačičke manifestacije. Realizaciju ovog značajnog kulturnog događaja slovačke zajednice zvanično su podržali Kancelarija za Slovake u inostranstvu, Nacionalni savet slovačke nacionalne manjine, kao i Opština Kovačica.

(Pančevac/RTV Kovačica)