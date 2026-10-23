Ofarbana ograda školskog dvorišta u OŠ „Sveti Sava“

Radovi se neće završiti samo na ogradi, kažu u Savinoj školi.

U Osnovnoj školi „Sveti Sava“ ove jeseni ofarbana je ograda oko školskog dvorišta, što su zajedno uradili zaposleni u školi, savet roditelja i učenici. Prema rečima direktora škole Ivana Veličkovića u planu je da se dvorište potpuno uredi, sadnjom drveća i obnovom sportskih terena.

U Osnovnoj školi „Sveti Sava“ ofarban je deo ograde, čime je ovaj školski prostor dobio lepši i osveženiji izgled. Cilj je da okruženje u kojem učenici svakodnevno borave bude prijatnije, urednije i lepše, kaže Ivan Veličković, direktor Savine škole.

– Uspeli smo da ofarbamo celu onu i ovu stranu. Sečemo grane, rasklanjamo i čistimo dvorište, tako da ima puno posla. Odluka o sređivanju je doneta kada sam ja došao u ovu školu, pre 4 godine. Odmah smo krenuli, pomoćno osoblje i ja, da sređujemo školsko dvorište. A farbanje ograde je ideja koja je stara nekoliko godina. Sa Savetom roditelja imamo fantastičnu saradnju, pa smo se dogovorili da farbanje ograde uradimo ove jeseni. Imamo 210 polja za farbanje, tako da to je ogroman posao. Učenici su dolazili da pomognu, što je meni najdražaje.

Radovi se neće završiti samo na ogradi, kažu u Savinoj školi. U planu je nastavak uređenja dvorišta, kako bi se prostor prilagodio potrebama učenika, prenosi RTV Pančevo.

– U planu je nastavak uređenja dvorišta, kako bi se prostor prilagodio potrebama učenika. Planiramo obnovu klupa u dvorištu, verovatno postavljanje nekoliko novih klupa, obnovu košarskog terena, postavljanje novih koševa. Imamo martinele to je fudbalski teren, obnovićemo i taj teren. U međuvremenu, sadnja, drveća, cveća. Imamo odličnu sradnju sa Gradom, sa Zelenilom, i Higijenom, što god treba, obratimo se i oni su tu.

Uređenje školskog dvorištva je proces koji zahteva vreme, kao i dobru volju svih. U OŠ „Sveti Sava“ planiraju da nastave sa sređivanjem dvorišta, ove jeseni i u rano proleće, a cilj je da rezultati ovih radova budu vidljivi svima koji svakodnevno prolaze pored školskih kapija.

(RTV Pančevo)