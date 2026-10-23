Vršac: Prijem prijava za upis prava na nepokretnostima u subotu

Povodom isteka dodatnog roka za podnošenje prijava za evidentiranje i upis prava na nepokretnostima, Grad Vršac će u subotu, 24. oktobra 2026. godine, od 7:00 do 15:00 organizovati rad dežurnog šaltera Gradske uprave, kako bi gradjanima koji do sada nisu podneli prijavu bilo omogućeno da to učine u predviđenom roku.

Prema obaveštenju Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, dodatni rok od godinu dana za podnošenje prijava ističe 24. oktobra 2026. godine. Zakonom o posebnim uslovima za evidentiranje i upis prava na nepokretnostima predvidjeno je da lica koja iz objektivnih razloga nisu podnela prijavu u propisanom roku mogu to učiniti u dodatnom roku, uz dostavljanje dokaza kojima se potvrdjuje opravdanost kašnjenja.

Građani će u subotu moći da podnesu prijave u prostorijama Gradske uprave Grada Vršca, uz tehničku pomoć službenika koji će biti na raspolaganju podnosiocima zahteva.

Posebno je važno naglasiti da službenici Gradske uprave nisu ovlašćeni da procenjuju opravdanost razloga za kašnjenje, već su dužni da prihvate prijavu, priloženu dokumentaciju i druge dokaze. O ispunjenosti zakonskih uslova odlučuje nadležni organ u daljem postupku.

Grad Vršac poziva sve gradjane koji iz opravdanih razloga još nisu podneli prijavu da iskoriste preostali rok i mogućnost podnošenja dokumentacije u subotu, 24. oktobra od 7 do 15 časova.

(Opština Vršac/Pančevac)