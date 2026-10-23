OFK Vršac gostuje Loznici: Marinković očekuje težak duel

Fudbalere OFK Vršca očekuje gostovanje Loznici, gde će pokušati da nastave sa dobrim radom i ostvare pozitivan rezultat. Pomoćni trener Petar Marinković ističe da ekipu očekuje težak duel protiv kvalitetnog i dobro organizovanog protivnika, koji će imati prednost domaćeg terena.

Marinković je uoči utakmice govorio o kvalitetima narednog rivala, dosadašnjem učinku ekipe i zdravstvenom stanju fudbalera, naglašavajući da će za dobar rezultat biti neophodni visok intenzitet, disciplina i doslednost u igri.

„Očekuje nas teška, ali sadržajna utakmica. Loznica je veoma dobro organizovana ekipa, sa kvalitetnim pojedincima i igračima sa velikim iskustvom, uključujući i internacionalno. Imaju jasno definisan model igre i teže da budu proaktivni, i u fazi napada i u fazi odbrane. Dodatni motiv imaće jer igraju na domaćem terenu, pred svojim navijačima. Mi ćemo ostati dosledni našem modelu igre, a ključ će biti da budemo na visokom energetskom nivou i sprovedemo svoje principe kako bismo ostvarili pozitivan rezultat“, poručio je Marinković, prenosi Vršac online.

Zadovoljni dosadašnjim tokom prvenstva

U stručnom štabu OFK Vršca zadovoljni su dosadašnjim delom prvenstva, ali ističu da ekipa ima prostora za dalji napredak. Poseban akcenat ostaje na unapređenju igre i razvoju mladih fudbalera.

„Zadovoljni smo dosadašnjim delom prvenstva, ali smo svesni da nas očekuje još mnogo utakmica. Naš cilj je da nastavimo da unapređujemo model igre i razvijamo mlade, talentovane igrače“, istakao je pomoćni trener Vršca.

Zdravstveni bilten povoljniji

Kada je reč o igračkom kadru, situacija je bolja nego u prethodnom periodu, mada konačna procena još nije doneta.

„Imali smo određenih problema sa zdravstvenim biltenom, ali je situacija sada bolja. Petronijević neće biti u konkurenciji, dok ćemo za ostale igrače konačnu procenu doneti nakon naredna tri treninga, uoči utakmice“, objasnio je Marinković.

Pred Vrščanima je novi ozbiljan izazov, a ekipa će nastojati da disciplinovanom igrom, velikom energijom i sprovođenjem dogovorenih taktičkih zadataka dođe do povoljnog rezultata na gostovanju u Loznici.

(Vršac online)