Vršac: Poljoprivredna škola dobila pametne traktore

Učenici Poljoprivredne škole u Vršcu više ne uče samo o tradicionalnoj obradi zemlje, već savladavaju programiranje traktora sa autopilotom. Zahvaljujući novim ulaganjima, na školsko imanje stigla su savremena pojačanja koja menjaju način na koji se oblikuju budući banatski paori.

Praksa na savremenim mašinama

Na prostranom školskom imanju, gde se u pozadini nižu novi crveni traktori, ekipa jutarnjeg programa RTV je zabeležila važan korak u osavremenjavanju nastave. Poljoprivredna škola u Vršcu već čitavu deceniju, uz pomoć pokrajinskih konkursa, kontinuirano unapređuje svoju mehanizaciju, a ove jeseni đaci su dobili priliku da rade sa najmodernijom opremom za obradu zemljišta.

Među najznačajnijim novitetima našao se traktor opremljen unapređenim sistemom autopilota koji omogućava autonomno kretanje u ataru. Pored ove pametne mašine, nabavljena je i prikolica nosivosti osam tona, gruber, tanjirača, kao i atomizer od 600 litara namenjen radu u voćnjacima, prenosi RTV.

Milionska ulaganja za obrazovanje

Srđan Kliska, vršilac dužnosti direktora Poljoprivredne škole u Vršcu, ističe da je za profesionalni razvoj đaka od presudnog značaja da se susretnu sa najnovijom tehnologijom. Kako objašnjava, učenici sada uče kako da programiraju i upravljaju autonomnim mašinama, što ih direktno priprema za savremenu, digitalizovanu poljoprivredu.

„Samo u toku ove godine investicija iznosi oko četiri miliona dinara, dok je u prethodne tri godine uloženo dodatnih sedam miliona, uz ostala ulaganja u neophodnu opremu“, navodi Kliska.

On dodaje da se ovakvim ulaganjima direktno utiče na kvalitet stručne prakse, jer škola na taj način ide u korak sa vremenom i potrebama modernog poljoprivrednog tržišta.

Širenje proizvodnje na proleće

Kada je reč o samom obrazovnom fokusu, više od 90 odsto nastavnog programa usmereno je na ratarstvo. Ipak, škola ne zanemaruje ni druge grane, pa učenici stiču praksu i u oblasti povrtarstva, hortikulture, kao i kroz manje programe voćarstva i vinogradarstva na školskim imanjima.

Sagovornik napominje da ova obrazovna ustanova ima jasne planove za naredni period, te da se već na proleće očekuje proširenje aktivnosti na proizvodnju cveća i povrća.

Dokle god ima mladih koji su spremni da uče i prate tehnološki napredak, posao na zemlji dobija potpuno novu, digitalnu dimenziju, a budućnost agrara u ovom delu Banata ostaje u sigurnim rukama.

(RTV)