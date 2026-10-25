Radionica o veštačkoj inteligenciji u Specijalnoj bolnici „Kovin“

U Specijalnoj bolnici za psihijatrijske bolesti „Kovin“ svakodnevno se organizuju radno-terapijske aktivnosti i radionice koje pomažu pacijentima da lakše prevaziđu probleme sa kojima se suočavaju.

Tokom oktobra održana je i radionica posvećena veštačkoj inteligenciji, sa ciljem da se pacijenti upoznaju sa njenim mogućnostima, ali i rizicima koje nosi njena upotreba, posebno kada je reč o mentalnom zdravlju.

(RTV Pančevo)