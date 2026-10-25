Radionica o veštačkoj inteligenciji u Specijalnoj bolnici „Kovin“

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13:23
25.10.2026
U Specijalnoj bolnici za psihijatrijske bolesti „Kovin“ svakodnevno se organizuju radno-terapijske aktivnosti i radionice koje pomažu pacijentima da lakše prevaziđu probleme sa kojima se suočavaju.
Tokom oktobra održana je i radionica posvećena veštačkoj inteligenciji, sa ciljem da se pacijenti upoznaju sa njenim mogućnostima, ali i rizicima koje nosi njena upotreba, posebno kada je reč o mentalnom zdravlju.
(RTV Pančevo)
13:23
25.10.2026
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25.10.2026
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