Južni Banat

Radionica o veštačkoj inteligenciji u Specijalnoj bolnici „Kovin“

13:00

25.10.2026

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Bolnica u Kovinu Foto: SBPB „Kovin“
SBPB „Kovin“

U Specijalnoj bolnici za psihijatrijske bolesti „Kovin“ svakodnevno se organizuju radno-terapijske aktivnosti i radionice koje pomažu pacijentima da lakše prevaziđu probleme sa kojima se suočavaju.

Tokom oktobra održana je i radionica posvećena veštačkoj inteligenciji, sa ciljem da se pacijenti upoznaju sa njenim mogućnostima, ali i rizicima koje nosi njena upotreba, posebno kada je reč o mentalnom zdravlju.

(RTV Pančevo)

Tagovi

Kovin Specijalna bolnica KOvin veštačka inteligencija

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