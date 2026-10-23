Zasađeno novo cveće na Trgu pobede u Vršcu

Uređenje ovog prostora proteklo je u radnoj, ali i vedroj atmosferi.

Na Trgu pobede, iza Gradske kuće u Vršcu, organizovana je sadnja cveća, kojoj se radnicama Zelenila JKP „Drugi oktobar“ pridružio i Mario Opričić, član Gradskog veća Vršca zadužen za zaštitu životne sredine. Uređenje ovog prostora proteklo je u radnoj, ali i vedroj atmosferi, uz razgovor, osmehe i dobro raspoloženje.

Opričić je iskoristio priliku da se neposredno uključi u radove, ali i da zahvali zaposlenima u Zelenilu na svakodnevnom trudu koji ulažu u održavanje javnih i zelenih površina u gradu.

„Želim da zahvalim ovim divnim ženama na strpljenju sa mnom. One rade neverovatnom brzinom, pa sam u jednom trenutku pomislio da sam im više smetao nego pomagao“, kroz osmeh je prokomentarisao Opričić.

On je naglasio da iza uređenih cvetnih površina i lepog izgleda grada stoji ozbiljan i posvećen rad zaposlenih, koji često ostaje neprimećen.

„Iskreno im se divim i ponosan sam na sve što čine za naš Vršac. Njihov trud zaslužuje poštovanje, jer upravo ovakvim radom naš grad postaje lepše i prijatnije mesto za život“, istakao je Opričić.

Prema njegovim rečima, kontinuirano ulaganje u uređenje javnih prostora i održavanje gradskog zelenila predstavlja važan deo brige o životnoj sredini i kvalitetu života građana. Posebno je ukazao na značaj saradnje lokalne samouprave, javnih komunalnih preduzeća i samih građana u očuvanju uređenog i čistog grada.

„Naš cilj je da Vršac bude što lepši, uređeniji i prijatniji grad za život. Zato ćemo nastaviti da, zajedno sa našim sugrađanima i vrednim radnicima komunalnih službi, posvećeno radimo na očuvanju i unapređenju životne sredine“, poručio je Opričić.

Sadnjom novog cveća Trg pobede dobio je osvežen izgled, a ova akcija još jednom je skrenula pažnju na značaj svakodnevnog rada zaposlenih u Zelenilu, čijom se posvećenošću održavaju i ulepšavaju javne površine širom Vršca.

(Grad Vršac)