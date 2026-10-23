Novo dečje igralište uskoro u Omoljici: Evo kako napreduju radovi

U Omoljici kod Pančeva u toku je izgradnja dečjeg igrališta u Ulici Maksima Gorkog, prekoputa crkve. Prostor je ograđen, a trenutno se uređuje podloga i postavljaju ivičnjaci oko buduće igrališne površine.

Investitor je Grad Pančevo, dok su, prema podacima sa gradilišne table, izvođači radova „GRADCOM BUILD” iz Pančeva, „Kreativni gradski centar” iz Beograda i AD „Tehnika” iz Vršca. Radovi se izvode u okviru projekta nabavke i postavljanja dečjih igrališta u naseljenim mestima grada Pančeva, na katastarskoj parceli 121 KO Omoljica, piše Dnevnik.rs.

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Projektom je predviđeno postavljanje više sprava za igru, među kojima su ljuljaške i kombinovana konstrukcija sa toboganom, kao i klupe uz obod igrališta. Izgradnja je deo šireg uređenja ovog prostora, koje obuhvata i staze oko površine kod crkve. Te staze su već urađene.

Radovi su počeli u oktobru, a rok za njihov završetak je četiri meseca, odnosno do proleća.

(Dnevnik.rs)