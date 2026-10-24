Šahovski savez donirao opremu školi u Opovu

Šahovski savez Srbije posetio je Osnovnu školu „Dositej Obradović“ u Opovu i donirao učenicima nove šahovske garniture i stručnu literaturu. Ova akcija sprovodi se u saradnji sa Ministarstvom prosvete sa ciljem povratka šaha u školske klupe i promocije ove drevne igre u obrazovnim ustanovama.

Šah je u opovačkoj školi već nekoliko godina redovna vannastavna aktivnost, a interesovanje dece je izuzetno veliko. Časove trenutno pohađa oko 60 osnovaca iz Opova i Sefkerina, kojima će nova oprema poslužiti kao dodatni podstrek za dalji rad i usavršavanje.

„Ova lepa inicijativa deo je šire akcije koja se, u saradnji sa Ministarstvom prosvete, sprovodi s ciljem povratka šaha u školske klupe”, istakao je predsednik Šahovskog saveza Srbije Andrija Jorgić.

Mališani, među kojima već ima onih sa turnirskim iskustvom, obradovali su se poklonima. Iz Šahovskog saveza Srbije poručuju da će nastaviti da pružaju postojanu podršku svim školama koje žele da njihovi đaci zablistaju na šahovskom polju i jednog dana postanu pravi majstori.

(Pančevac)