Kovačica: Kreativna radionica za četvrtake u Padini

Učenici četvrtog razreda Osnovne škole „Maršal Tito” iz Padine posetili su „Masarikov dvor”, gde je za njih organizovana inspirativna kreativna radionica. Tokom ove posete, osnovci su imali priliku da se isprobaju u popularnoj tehnici dekupaža, ukrašavajući flaše živopisnim jesenjim motivima.

Ova poseta protekla je u znaku kreativnosti, druženja i dečje radosti, a učenici su sa sobom poneli lepe uspomene i svoje prve umetničke radove stvorene u duhu jesenjih boja.

Uprava škole i nastavnici izrazili su veliku zahvalnost domaćinima na srdačnom dočeku i uspešnoj realizaciji ovog vannastavnog programa.

„Veliko hvala porodici Svák na toplom prijemu i predivnom gostoprimstvu, kao i Marieni Cickovoj na organizaciji ove prelepe i kreativne radionice”, poručili su iz Osnovne škole „Maršal Tito”.

Ovakve aktivnosti imaju veliki značaj za razvoj dečje mašte i motorike, a škola iz Padine nastavlja praksu povezivanja nastave sa praktičnim i kreativnim vannastavnim sadržajima.

(Pančevac/S.L)