Tajna lokaliteta Bostanište: Evo šta su otkrili arheolozi u Banatskom Novom Selu

Arheološki tim Narodnog muzeja Pančevo uspešno je završio ovogodišnju kampanju sondažnih iskopavanja na lokalitetu Bostanište u Banatskom Novom Selu. Istraživanja, koja se sprovode već treću godinu zaredom uz finansijsku podršku Ministarstva kulture Republike Srbije, predvodili su viši kustosi arheolozi Jelena Đorđević i mr Vojislav Đorđević tokom septembra i oktobra.

Na ovom prostoru dokumentovan je kontinuitet seoskog života ranoslovenskog stanovništva u trajanju od tri stotine godina – od kraja 7. do kraja 10. veka. Stanovnici ovog naselja živeli su u zemunicama i poluzemicama koje su im pružale zaštitu od ekstremnih vremenskih uslova. Posebna specifičnost otkrivenih objekata jesu duboko ukopane jame koje se podvlače pod zidove u vidu niša i tunela. Arheolozi objašnjavaju da je ovaj specifičan način gradnje bio direktan odgovor na snažne udare košave koji su i pre hiljadu godina, baš kao i danas, šibali ovim delom Banata.

Pored ostataka kamenih i zemljanih peći koje su predstavljale centar doma, na lokalitetu je ranije zabeleženo i jedno nesvakidašnje otkriće – skelet pokojnika na podu poluzemunice, prekriven specifičnim pokrovom od kamenih žrvnjeva za mlevenje žita. Ovogodišnja kampanja donela je novu naučnu zagonetku u vidu objekta velikih dimenzija sa desetak dubokih jama, za koje stručnjaci tek treba da utvrde da li su služile kao silosi za hranu ili kao mesta za iskopavanje blatne rude gvožđa.



„Trošna arhitektura, skromni predmeti i odsustvo luksuza ne umanjuju značaj ovog nalazišta. Naprotiv, Bostanište nam pruža fascinantan uvid u realan život i preživljavanje običnog čoveka u ranom srednjem veku, kao i dokaze o tome kako su se naši preci prilagođavali negostoljubivoj banatskoj klimi. Arheološka istraživanja na ovom lokalitetu biće nastavljena i u narednom periodu, jer sklapanje mozaika o ranoj istoriji Banata tek predstoji”, ističu iz arheološkog tima Narodnog muzeja Pančevo.

Kustosi su uputili i veliku zahvalnost lokalnom stanovništvu i vlasnicima parcela koji su omogućili da se terenski radovi obave bezbedno i nesmetano.

(Pančevac)