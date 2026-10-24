ZZJZ Pančevo: Stigla oprema za merenje kvaliteta vazduha

Projekat „Prekogranične mreže za monitoring kvaliteta ambijentalnog vazduha”, koji finansira Evropska unija, ušao je u završnu fazu realizacije. U okviru ove inicijative nabavljena je savremena pokretna oprema vredna 600.000 evra, čime je omogućeno praćenje kvaliteta vazduha u realnom vremenu na području Južnog Banata i rumunskog okruga Timiš.

Oprema je smeštena u specijalizovanu prikolicu sa analizatorima i raspoređena je na šest ključnih mernih mesta na teritoriji Pančeva, Bele Crkve, Vršca i Plandišta. Tokom istraživanja prate se koncentracije ugljen-monoksida, azotnih oksida, sumpor-dioksida, ukupnog redukovanog sumpora, BTX-a, kao i PM10 i PM2,5 čestica, a identična merenja obavljaju i partneri sa rumunske strane.

Projekat zajednički sprovode Regionalna razvojna agencija Južni Banat, pančevački Zavod za javno zdravlje i Univerzitet prirodnih nauka „Kralj Mihaj I Rumunski” iz Temišvara sa ciljem da se na osnovu rezultata predlože mere za smanjenje aerozagađenja.

„Ovo je druga godina kako radimo na projektu i za sada smo nabavili svu pokretnu opremu. Mi smo dobili opremu vrednu 600 hiljada eura koja se odnosi na automatski monitoring kvaliteta vazduha. Do sada smo uradili sva merenja i očekujemo da u ovoj sezoni završimo merenja i onda ćemo predstaviti rezultate”, izjavila je dr Ljiljana Lazić, direktorka ZZJZ Pančevo.

Prikupljeni podaci sa svih lokacija biće objedinjeni do kraja godine, nakon čega će stručni timovi formirati jasnu procenu stanja i kreirati akcione korake za poboljšanje kvaliteta vazduha u prekograničnom regionu.

(Pančevac/RTV Pančevo)