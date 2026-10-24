Policija prekinula koncert u Splitu: Članovi benda EKV Krug završili u stanici

Splitska policija prekinula je koncert beogradskog „tribjut“ benda EKV Krug u splitskom baru „BackBar Plan B“ nakon dojave da muzičari nastupaju bez potrebnih potvrdi o prijavi rada stranih držaljana, a članovi benda potom su odvedeni u policijsku stanicu „radi daljeg postupanja“, prenose danas hrvatski mediji.

Iz splitske policije su naveli da su sinoć oko 23.30 časova obavili proveru u ugostiteljskom objektu nakon što su dobili informaciju da se tamo održava muzički nastup bez potrebne dokumentacije.

„Proverom je utvrđeno da četiri člana muzičkog sastava nastupaju bez navedenih potvrda, zbog čega je nastup prekinut. Članovi sastava nisu privedeni, nego su pozvani da pođu s policijskim službenicima u policijsku stanicu radi daljeg postupanja prema odredbama Zakona o strancima, što su i učinili“, rekli su iz policije za Dalmatinski portal.

Prekid koncerta potvrdili su i iz BackBara Plan B, objasnivši da je do toga došlo zbog nedostatka potrebnih dozvola.

Istakli su da je reč o proceduralnoj grešci, kao i da su se do poslednjeg trenutka nadali da će dokumentacija ipak stići, izvinivši se svim posetiocima zbog neugodnosti.

EKV Krug je beogradski tribjut bend, osnovan 2006. godine, koji izvodi pesme rok-grupe Ekatarina Velika, a čine ga i bivši članovi originalne postave, među kojima su bubnjar Marko Milivojević i basista Dragiša Uskoković.

(Tanjug)